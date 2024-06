Un Liceo en busca de revancha

El Liceo tendrá este mediodía (12.30 horas) la oportunidad de agarrarse a la eliminatoria contra el Noia en el segundo de los partidos de la serie. Necesita ganar el conjunto coruñés tras su derrota en el compromiso inaugural para traer viva el cruce al Palacio de los Deportes. De lo contrario lo tendría muy complicado en una semifinal al mejor de cinco.

Lo saben los liceístas, que el viernes en el primer partido rozaron la remontada y estuvieron a punto de levantar una cita que se les había puesto muy cuesta arriba. El Noia ganó a los puntos, más contundente en las áreas, pero no estuvo cerca el Liceo de sacar oro de la pista de L’Ateneu.

Salió más o menos contento del rendimiento de los suyos el entrenador liceísta, Juan Copa, que lamentó la falta de acierto en determinadas situaciones para anotarse la primera victoria. “En términos generales hemos competido bien, ha sido un gran partido de hockey. Fue una primera parte muy igualada, no pudimos correr. En la segunda estuvimos mejor, el inicio tuvimos cuatro o cinco ocasiones buenas para empatar. Fue un poquito en las áreas, el que estuvo más acertado”, resumió sobre el encuentro el técnico del Liceo.

Fue un viejo conocido, Jordi Bargalló, quien acabaría decantando el primero de los encuentros de la serie con una jugada exquisita cuando el Liceo había hecho lo más complicado: igualar los tres goles de desventaja con los que llegó al segundo tiempo.

Juan Copa, sin embargo, no se da por vencido y augura que la eliminatoria será “larga” para decidir al finalista que peleará por el título de la OK Liga. Confía Copa en corregir los pocos errores que a su juicio cometieron en el primero de los partidos. “Esta serie va a ser muy larga”, aseguró el entrenador liceísta. “Creo que hemos hecho muy pocas cosas mal, algún regalo que no teníamos que haber hecho”, añadió el técnico.

Lo más probable es que el guion de este segundo partido se desarrolle como el del primero. Probablemente sea de nuevo un compromiso cerrado que se decida en las áreas. El que sea más contundente tendrá más probabilidades de éxito. Lo necesitará el Liceo, más que su rival, que jugará con la ambición de acercar el pase a la final y presentarse en el Palacio de los Deportes de Riazor con la eliminatoria muy encarrilada y a expensas de un milagro para el Liceo.

Los coruñeses, en cambio, sacarían oro con un triunfo en la cancha del Noia esta mañana. Sería un resultado que multiplicaría las posibilidades de alargar la serie y seguir peleando por clasificarse para la final. Anular a Bargalló, autor de dos goles en el compromiso del viernes, se presentará como capital para los liceístas para elevar sus opciones de éxito.

Cuanto más se parezca el Liceo al de la segunda parte del viernes, más cerca estará de doblegar a un rival que partía con más favoritismo y que lo ha ampliado luego de esa victoria inaugural. El viernes la moneda salió cruz, pero este mediodía podría caer del lado de los liceístas para lanzarse hacia la final por el título de la OK Liga.