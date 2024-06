La AFAC busca un nuevo convenio con el Dépor que “urge y corre prisa”

La Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña (AFAC) confía en alcanzar un “entendimiento” que permita renovar el convenio que mantiene desde hace décadas con el Deportivo para nutrir a sus categorías inferiores. Su presidente, Juan Vázquez, a la vez mandatario del Victoria, expone que no conviene retrasar la negociación hasta el 30 de junio, fecha en la que expira el acuerdo actual, después de la decisión adoptada por el club de darlo por finalizado. “La base de nuestro interés es encontrar una entendimiento”, subraya Vázquez.

El Deportivo comunicó a la AFAC la semana pasada su intención de acordar un nuevo convenio, clave para el desarrollo del fútbol base coruñés. Los clubes le trasladaron a la entidad blanquiazul una carta solicitando fecha para sentarse a negociar, pero por el momento no han obtenido respuesta. El tiempo corre y la decisión cogió con el pie cambiado a la asociación. “Estamos descolocados y a la expectativa. También un poco decepcionados por la situación que se está produciendo”, reconoce Juan Vázquez.

Ni siquiera conocen los motivos del Deportivo para rescindir el actual convenio, tal y como le trasladaron a la asociación de manera oficial mediante un burofax. “En la comunicación argumentan que quieren establecer nuevas estrategias de relación con el fútbol base de la ciudad. Eso se puede hacer, pero necesitamos saber qué tipos de estrategias han diseñado. Ellos comentan que los responsables de formación han diseñado una nueva forma de relación, queremos saber en qué términos”, expone el presidente de la AFAC.

La única comunicación que recibieron por parte del Deportivo fue una conversación entre Juan Vázquez y el hasta hace poco responsable de la cantera blanquiazul, Albert Gil, despedido la semana pasada tras una década en el club. “El convenio vencía el 30 de junio, pero tenía la típica cláusula que se renovaba por dos años más si las partes estaban de acuerdo. Es cierto que Albert Gil, en una de sus últimas actuaciones en el Deportivo, me llamó el miércoles para decirme que nos iban a mandar un burofax donde nos comunicaban que daban por rescindido el convenio y que no nos preocupáramos porque la intención era sentarse con nosotros y hablar. Yo le trasladé que el asunto urge, porque los responsables de captación del Deportivo ya han establecido contactos con muchos de los clubes de la AFAC para la próxima temporada. Si se rompe el convenio, no sabemos en qué situación estamos”, relata Juan Vázquez.

El primer movimiento de los clubes fue reunirse en asamblea y trasladar al Deportivo que debían sentarse lo antes posible. “En la carta le exponemos que es un tema que urge y que corre prisa. Si no nos responden en una semana, el jueves reiteraríamos la carta”, insiste el presidente de la AFAC

Confían en llegar a un acuerdo, sobre todo porque lo contrario sería romper con el argumentario del club. “Creemos que va a haber entendimiento. Otra cosa diferente sería contradecir la línea de actuación que lleva pregonando el Dépor durante todo este tiempo sobre los jugadores de la casa. Si rompes con el inicio de la captación, no sería coherente”, subraya Vázquez.

Cualquier otro escenario que no sea el entendimiento no lo contemplan, porque supondría liquidar un convenio que va más allá de lo futbolístico. “El convenio tiene casi más carácter social que deportivo. Representamos a todos los barrios de la ciudad y a un colectivo de unas 25.000 personas”, defiende Juan Vázquez.

Lo que la AFAC tiene claro es que irán todos juntos en la negociación, sin excepciones. “No sabemos por dónde van a salir. Si ellos lo que pretenden es firmar solo con los tres, cuatro o cinco clubes más representativos de la ciudad, van a tener un no frontal porque como asociación vamos todos de la mano”, asegura Vázquez.