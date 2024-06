Un Dépor campeón que ya mira hacia arriba: “Soriano tendrá que apartar el corazón”

El Deportivo baja la persiana del fútbol después de un año que “ha sido una montaña rusa de emociones” para Manu Sánchez y en el que el objetivo, como dice Tito Ramallo, “se consiguió” por un camino “que no fue ni sencillo ni regular”. Ha sido un curso largo, de extremos y varias vidas que ha finalizado de la mejor manera posible. Un título que servirá para recordar las cuatro largas campañas del club en la tercera categoría nacional. Nunca antes en su historia había pasado tanto tiempo tan abajo.

“Para mí una de las claves fundamentales fue la dirección de equipo de Imanol, la gestión emocional, en los momentos más duros se ha visto que no perdió nunca el vestuario”, explica Manu Sánchez. Quien, además, considera que fue importantísimo la recuperación de aquellos jugadores que ve “determinantes”. Un aspecto en el que coincide con el extécnico del Fabril, quien además añade que sobre el campo consiguió traducir “esa superioridad que se le presuponía a la plantilla” y añade que “en enero coincidieron muchos elementos: recuperación de jugadores lesionados, eclosión de otros...”.

Ambos técnicos están de acuerdo en que Yeremay y Mella fueron “diferenciales” para un Dépor en el que poco a poco se fueron acoplando las piezas para convertirse, sobre todo, en un devorador de áreas. El equipo de Idiakez fue un conquistador de ambas, la propia y la ajena. “Creo que teníamos a la mejor pareja de centrales con los Pablos, dos laterales bien resguardados; Villares y José Ángel de bisagras; y Lucas en modo estelar. Era un once muy superior al resto de la categoría y la gran prueba fue el partido de Castalia, sin varios de ellos”, describe Sánchez desde Castellón.

"Lucas Pérez fue absolutamente diferencial, nos dará alegrías también en Segunda" Manu Sánchez

Tito, por su parte, añade que “no hubo un solo elemento para el Deportivo de récord”, sino que “han confluido muchas cosas” dentro de un once de gala y otros “13 o 14 futbolistas” que Idiakez ha utilizado “de manera reiterativa”. Sin olvidar a Davo, “que ha tenido dos momentos clave” para salvar al técnico.

En el plano individual, Lucas Pérez y sus 35 goles producidos (16 tantos y 19 asistencias) se llevan los focos de la temporada. “Lo suyo es incuestionable. No tiene margen de duda”, remarca Tito. Tardó 17 jornadas en marcar un gol, pero por el camino sus asistencias sostuvieron al equipo junto a un balón parado que fue capital. “Aunque no anotaba daba otras cosas, y la segunda vuelta ha tenido una superioridad aplastante. Es absolutamente diferencial. Y en Segunda también va a dar alegrías”, añade el exentrenador del Dépor Abanca.

El futuro del Dépor y el proyecto

Ahora es el momento de las decisiones en la Plaza de Pontevedra. No serán pocas ni sencillas. Fernando Soriano deberá gestionar el salto a Segunda. “Es un cambio brutal. Pasas de jugar en campos pequeños a la Romareda, el Molinón... Llegas al mundo del fútbol profesional con todo lo que conlleva”, remarca Manu, quien cree que el primer año “es el más complicado” y el “fundamental”.

Ramallo desmitifica la dificultad porque “todas son duras y la prueba son los cuatro años en Primera RFEF”. Él considera que siempre que hay un cambio de categoría “es muy difícil separar la cabeza del corazón” en la planificación: “Has compartido triunfos con mucha gente que te gustaría que siguieran, pero tienes que tener la cabeza fría. La nueva competición requiere otros procesos y la clave es acertar en qué jugadores de la actual plantilla son válidos. El nivel es más alto, hay mayor exigencia y no todo el mundo puede estar. Va a ser Soriano quien tenga que apartar el corazón y hacer un análisis certero”.

"A 4 de junio el Deportivo debe aspirar a ascender, en septiembre ya hablaremos. Pero, ¿Acaso el Dépor no tiene entidad ni capacidad para desde el primer momento volver a pelear por la promoción?" Tito Ramallo

No obstante, ambos técnicos coinciden en que el club debe ser ambicioso. Tito va más allá: “A 4 de junio el Dépor debe aspirar a ascender a Primera, la respuesta es sencilla. Cuando acabe el período de fichajes hablamos de nuevo. Dependerá de la plantilla y de cómo se refuerce. Pero, ¿a qué aspiran todos ahora? A subir. ¿Acaso el Dépor no tiene entidad ni capacidad para desde el primer momento volver a pelear por la promoción? Yo creo que sí, pero dependerá del presupuesto y los jugadores”.

Aunque, además, Soriano y la directiva tendrán que abordar qué tipo de club quiere ser el Deportivo en su regreso a la categoría de plata. “Ahora cobra mayor valor la palabra proyecto”, incide Sánchez, quien mira a la cantera: “Hacer uno basado en la base no es subir jugadores porque sí. Hay que desarrollar un plan, profesionalizar las inferiores y evaluar en qué punto están los chicos. No puedes lanzarte a lo loco porque quizá hay algunos verdes. Formar jugadores no es solo que te lleguen a ti,. Si fuerzas la situación, puede ser perjudicial”.

Tito coincide en esta visión. “Lo primero que hay que tener es paciencia y no quemar plazos. Adelantar a los que se puedan y confiar en aquellos con los que quieres contar. Quizá no todos puedan llegar. Tampoco puedes tapar la puerta, en especial a los que han irrumpido con fuerza. Yo siempre he hecho la misma comparación. El trabajo de cantera es como un manzano. Si coges una antes de tiempo, está verde y la tienes que tirar. Si esperas demasiado, se pudre. La clave está en saber cuándo. Ahí está el acierto o el error”.