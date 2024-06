La Decana, siempre “de pais a fillos”

Hay un rincón de Galicia en el que el sentimiento deportivista es hereditario en la tradición familiar. Donde la transmisión y la frase “de pais a fillos” cobra todavía más sentido. En Vilalba, Francisco Roca fundó la primera peña del Deportivo en 1952. La decana. Ahora también Francisco, pero el cuarto desde entonces, su bisnieto, sucederá a su padre en la presidencia de la misma tras tres décadas de mandato de Paco Roca. “Lo afrontamos con muchísima ilusión. Para mí es una responsabilidad hacer crecer la peña. Junto a mis compañeros de directiva lo que no nos faltará son ganas de hacer cosas”, explica solo un día después de recoger el testigo como nuevo presidente.

Hace tres décadas, en pleno apogeo del Súper Dépor, Paco Roca comenzó su andadura. Mucho antes, su padre, había heredado el Bar Roca, sede inicial de la peña de su difunto abuelo, el que lo comenzó todo. “A mí me traspasaba historias mi padre, que fue el que cogió todo lo de mi abuelo, que falleció cuando yo tenía ocho años. Él se hizo cargo de todo, también del bar, donde estaba la peña. Cuando murió era el socio número 32”, rememora Paco, quien a sus 66 años da un paso al lado porque “son muchos años y hay que pasárselo a la gente nueva”.

No es una herencia como tal, explica, sino casualidad o, en realidad, puro sentimiento. “Decidimos que íbamos a dejarlo, avisamos a la gente por si alguien quería tomar el mando, era una pena dejar una peña parada que tiene ahora 72 años y en tres cumplirá sus bodas de platino. Mi hijo y su grupo de amigos hicieron la propuesta de sucedernos”, explica. Aunque de momento seguirá ligado: “Yo estaré echándoles una mano, por las relaciones con otras peñas y el club, al final a mí me conoce todo el mundo y ellos tienen que eran poco a poco en el mundillo”.

Entre los cuatro Francisco Roca que han creado una dinastía de puro deportivismo estuvieron solo tres presidentes con otro nombre. “Alejo Prieto, Bolívar Montenegro y Jesús Rego”, recuerda Paco, a quien se le escapa una sonrisa con el juego de nombres. “De pais a fillos, sí, cuadró así, generacional totalmente”, se ríe también Francisco, quien espera dar un impulso a la vilalbesa: “Llevaba varios años algo parada desde el COVID, la peña decana tiene que estar ahí, intentaremos hacer cosas diferentes e impulsarla todavía más”.

Una vida de anécdotas

El fútbol ha estado siempre ligado a la vida de Paco Roca, a quien su padre le contaba las anécdotas que dejó su abuelo. Vilalba y el Deportivo siempre han caminado de la mano. “Cuando yo era pequeño, el equipo siempre paraba en Vilalba, a la ida o a la vuelta de ir hacia Asturias. Recuerdo en especial en 1968 tras ascender a Primera, pararon aquí para hacer una merienda-cena y acabó llamando la Guardia Civil porque en A Coruña les estaban esperando y no aparecían. Hicieron aquella fiesta aquí, unas fotos en el Castillo y se quedaron un tiempo”, rememora el presidente saliente de la peña. Además, contó una anécdota de su abuelo, socio del Dépor, y las peripecias para ir a ver un partido: “como no había coches de línea, iba en carro o andando a Baamonde para coger un tren de mercancías e ir hasta A Coruña a ver el partido. Iban con el maquinista, que ahora no se puede hacer, pero de aquella se hacía”.

Él recuerda en especial algunos viajes que hizo para ver al Deportivo a lo largo de España: “Hacia abajo, antiguamente, era muy complicado pagar los autobuses a tanta distancia. Antes se financiaban para que los socios fueran gratis, pero ahora eso se acabó”. Aunque él recuerda especialmente “la final de la Copa del Rey, o Valladolid, Bilbao... siempre el norte”. También uno a Eibar, hace algunos años: “Allí descubrimos que empezaba una época nueva y no se podía fumar. Llegamos y nos echaban del campo, en Euskadi estaba prohibido pero claro, nosotros no lo sabíamos”.

Paco guarda con gran cariño, sobre todo, el I Congreso Internacional de Peñas del Dépor, celebrado en Vilalba: “Vino hasta una de Londres, fue una gran fiesta, y además estábamos en el mismo hotel que el Deportivo, que estaba aquí de pretemporada”.

Villares, un orgullo

El Deportivo cuenta en sus filas con un vilalbés. Diego Villares, de Samarugo, un representante del que se sienten súper orgullosos. “Ya tuvimos uno que fue Vicente Celeiro que fuera muy importante, con aquel gol famoso que evitó el descenso. Además es pariente mío. Y ahora tenemos a Villares, que es un año más joven que mi hijo, jugaron juntos en el Racing Villalbés de juveniles de pequeños. Es un tío estupendo”, recuerda Paco.

Francisco, su hijo, no olvida los tiempos en los que compartió fútbol con el pulpo: “Yo jugaba era pero no era tan bueno. Me tocó jugar, sí, cuando estábamos aquí de pequeños. Es un gran chaval, verlo ahí que está destacando tanto es una alegría muy grande para todos”.