Primera consigna en el mercado para el Deportivo

El mercado de verano no ha hecho nada más que empezar para el Deportivo, que antes de lanzarse a remodelar la plantilla de cara al regreso a Segunda División con nuevas caras tiene tareas por delante. El club deberá aligerar un equipo en el que hay jugadores que no tendrán hueco en el nuevo proyecto a pesar de tener contrato en vigor más allá del 30 de junio. El objetivo es resolverlos antes de esa fecha límite para no perjudicar al límite salarial y crear espacio para futuras incorporaciones, aunque no hay prisa.

El club se mueve con una premisa clara en estas primeras semanas después de conquistar el ascenso a Segunda División. No quiere precipitarse en los movimientos a pesar de que ha seguido jugadores como posibles refuerzos para el equipo. Los ha habido a los que se ha vinculado con el conjunto blanquiazul fruto de ese trabajo, en especial futbolistas jóvenes de clubes de superior categoría. El Deportivo, en ese sentido, no contempla a estas alturas esa clase de incorporaciones de jugadores jóvenes que llegarían a préstamo.

Esa clase de incorporaciones no figuran en la libreta de la dirección deportiva en estos momentos a no ser que se trate de futbolistas realmente diferenciales en la categoría. Habría un peligro en estos casos, y es que se cortara la progresión de los talentos de la cantera que el club ha ido promocionando en este curso de despedida de la Primera RFEF. Con Yeremay, Barcia y Mella asentados en el primer equipo, asoman también Rubén López, Kevin Sánchez y Diego Gómez para continuar aumentando la cuota de jugadores criados en la ciudad deportiva de Abegondo.

El club se moverá sobre la base de jugadores que logró el ascenso, sobre todo aquellos que conformaron el bloque de confianza de Imanol Idiakez en el segundo tramo de la temporada y que hicieron que la alineación se recitara de memoria. “La Segunda División es una categoría de equipos. La Segunda División es una categoría de dinámicas. Plantillas muy igualadas, quitando a los que bajan de Primera División. El resto son hermanos gemelos. Estoy convencido de que tenemos una buena base y que vamos a hacer unas cuantas cosas que nos van a hacer todavía mejores”, reflexionó el entrenador deportivista poco antes del final de la temporada sobre el mercado de fichajes que se avecinaba.

Los primeros pasos del Dépor en el mercado, sin embargo, vendrán condicionados por el límite salarial. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó el viernes en la ciudad que el club estaría en una “buena posición” en cuanto a gasto de plantilla, pero para ello tendrá que dar pasos. El primero negociar con los jugadores con los que no cuenta para el año que viene, casos de Valcarce o Cayarga, para resolver sus contratos antes del 30 de junio y que no lastren la capacidad salarial. El club llegaría limpio a Segunda con esos movimientos y no vería lastrado su margen de maniobra para construir una plantilla de garantías. “Creo que hay pendiente una ampliación de capital que también le va a dar una buena situación”, resumió Tebas sobre los movimientos recientes del Dépor.

