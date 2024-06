Benassi: “No hay ninguna intención de vender el Deportivo ni trabajamos para eso”

Massimo Benassi, director general del Deportivo, tomó la palabra por primera vez desde que hace aproximadamente un año asumió el cargo. El máximo ejecutivo del club había intervenido de manera breve después del ascenso, pero ayer lo hizo de manera más extensa en compañía del director de fútbol, Fernando Soriano. Benassi analizó los planes de futuro de la entidad tras el regreso al fútbol profesional, dejó en el aire la decisión sobre el proyecto CVC, explicó su relación con Lucas ante el descontento manifestado por el delantero, explicó la salida del consejo de administración de Álex Bergantiños y, sobre todo, fue tajante en cuanto a la posibilidad de que Abanca se desprenda del club.

Sin opciones de venta.

“En absoluto. No hay ninguna intención ni trabajamos para eso”, garantizó Benassi sobre la posibilidad de que el máximo accionista planee desprenderse del Deportivo. “La prueba es que todo el esfuerzo que ha hecho Abanca desde que ha entrado en el club es de alrededor de unos 300 millones de euros, entre pagos de deuda y aportaciones de varias formas”, subrayó. El director general añadió que los planes de futuro de la entidad financiera incluyen más inversiones importantes, materializadas especialmente en la reforma que se está desarrollando en la ciudad deportiva de Abegondo. “Lo vamos a hacer en las dos o tres próximas temporadas, va a estar acabado, y estamos estudiando otras mejoras a nivel de Abanca-Riazor para que los aficionados puedan disfrutar más y mejor de la experiencia de partido”, adelantó.

Análisis al Deportivo antes de su ascenso a Segunda División / Iago López

Saneamiento del club y deuda cero.

El Deportivo afrontará en unas semanas, el próximo miércoles 26, una junta extraordinaria de accionistas en la que liquidará el concurso de acreedores y aprobará una ampliación de capital que modificará la estructura accionarial. Abanca aumentará todavía más su control mediante un proceso por el que los títulos de los pequeños accionistas perderán su valor casi por completo. Benassi justificó ayer este movimiento financiero. “En la temporada 11-12 la acción valía menos de 800 euros y la siguiente menos 900 euros. Con patrimonio neto negativo no tiene valor. Antes de entrar en concurso estaban en valores negativos”, aseguró el director general. “Es una operación para sanear el club y desde el 1 de julio no habrá deuda y se le da la oportunidad al accionista de mantener su porcentaje”, explicó el director general. “Cuando el Dépor baja tiene una deuda de más de 100 millones de euros y ahora mismo el club no va a tener ni un solo euro de deuda y está completamente saneado y arreglado desde un punto de vista económico”, insistió.

La decisión sobre CVC, pendiente.

Una de las cuestiones más importantes que debe resolver el club en las próximas semanas es qué hacer con los 30 millones de euros que tiene sobre la mesa del plan LaLiga Impulso, el proyecto de financiación lanzado con el fondo de inversión británico CVC. “No hay una decisión tomada. Es una tema que hay que valorar muy bien”, respondió Benassi. Más allá de las implicaciones financieras, el director general aludió a las ventajas “corporativas” que conlleva sumarse a una iniciativa de la que forman parte prácticamente todos los clubes de Primera y Segunda División, salvo Real Madrid, Barcelona y Athletic Club. Las propias normas del proyecto establecen que un 70% de lo que se reciba se debe destinar a infraestructuras, un 15% a saldar deuda y el 15% restante puede usarse para invertir en plantilla. Eso no quiere decir, sin embargo, que el límite salarial vaya a ser de los más amplios de la categoría, según Benassi. “A nivel de límite salarial somos un recién ascendido y vamos a recibir el mínimo de la televisión. Además dentro de ese tope hay que tener en cuenta que no sólo entra el primer equipo masculino”, aclaró el director general.

El descontento de Lucas Pérez.

Una parte de la comparecencia de Massimo Benassi estuvo protagonizada por el futuro de Lucas, que tras lograr el ascenso trasladó su deseo de hablar con la directiva. “Estuve comiendo con Lucas y no hay ningún problema. Como en todas las familias hay discusiones y se hablan los temas, pero no hay problema”, aseguró sobre su relación con el delantero coruñés. “Él ha dicho que se queda y no hay ningún problema y no voy a entrar en conversaciones personales que hayamos tenido. A cada persona le pueden sentar mal cosas diferentes pero no hay nada problemático y de verdad os digo que somos una familia y si hemos logrado estos buenos resultados ha sido gracias a eso”, añadió acerca del posible malestar del capitán.

El adiós de Álex Bergantiños.

Benassi también tuvo que responder sobre otro símbolo del club. Además de Lucas, el director general se pronunció sobre los motivos de la salida de Álex Bergantiños, el séptimo jugador con más partidos como deportivista, del consejo de administración. También negó que exista ningún problema con el histórico exjugador. “Estamos muy agradecidos y las puertas del club siempre estarán abiertas porque es una leyenda. Es la voluntad de Álex y el club debe respetar su postura”, manifestó.

¿Más salidas del consejo? ¿Vuelta de Valerón?

La de Álex, sin embargo, podría no ser la única despedida de la directiva. Benassi dejó abierta la puerta a más cambios en la junta de accionistas del próximo día 26, con el presidente, Álvaro García Diéguez, como principal implicado. Tampoco negó el regreso de Juan Carlos Valerón. “Siempre hay conversaciones con Juan Carlos. Es historia de este club. Las puertas del Deportivo siempre van a estar abiertas”, apuntó el máximo ejecutivo.

Las relaciones con el Ayuntamiento.

El director general indicó que las diferencias con el Concello se han solucionado después del conflicto a raíz del convenio del estadio. De hecho mañana habrá una reunión de seguimiento por la cesión de Riazor. “No tenemos ningún problema ahora mismo”, destacó Benassi. “Estamos encantados de poder trabajar de manera profesional con el Concello”, añadió.

La campaña de abonados.

El regreso a Segunda División vendrá marcado también por los abonos y la fiebre que existe en la ciudad alrededor del equipo. Hay una lista de espera de más de 10.000 aficionados que esperan conocer los detalles de una campaña que se dará a conocer a comienzos de julio. “Lo que puedo decir es que va a haber diferentes precios por antigüedades. Los que han estado en el barro estos cuatro años con nosotros van a tener el mismo precio que en la Segunda División en la 19-20”, adelantó Benassi.

Convenio con la AFAC.

El director general aseguró que la intención del club es seguir colaborando con los clubes de la ciudad. “Simplemente vamos a sentarnos para ver cómo se pueden mejorar las sinergias”.