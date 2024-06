El Deportivo, al menos diez fichajes

El Deportivo regresa a Segunda División después de cuatro largos años y ello conllevará una renovación importante en la plantilla que dirige Imanol Idiakez. Fernando Soriano construirá un equipo que parte desde la base del cuadro que logró el ascenso, lo que facilitará el trabajo de la dirección deportiva y del técnico de cara al próximo curso. No obstante, y como es lógico, habrá movimientos. Bastantes. A los coruñeses les aguarda una competición muy larga y exigente de 42 jornadas y un posible play off que obligará a, como mínimo, doblar posiciones y buscar máxima competitividad en cada área. El mercado, siempre exigente y cambiante, dictará hasta dónde puede llegar.

Competencia en portería

Aunque el club confía en Germán Parreño, quien firmó un contrato hasta junio de 2025, el ilicitano necesitará competencia y es una de las posiciones en las que se estudia el mercado. Alberto y Pablo Brea no cuentan para la nueva etapa en el fútbol profesional y aunque el conjunto coruñés podría quedarse con solo dos porteros, si surge una buena opción, llegará otro jugador además de Eric Puerto.

Balenziaga abre camino

La defensa será una de las áreas donde el Deportivo deberá incorporar, por lo menos, hasta cuatro jugadores. Si bien es cierto que es una de las áreas en las que ya existe una base importante, con cuatro centrales bajo contrato y otros tres laterales, desde la Plaza de Pontevedra se estudia la contratación de dos laterales zurdos, un central y un lateral diestro. Se le busca salida a Paris Adot, a quien podrían rescindir antes del 30 de junio. Será Ximo Navarro y otro más. Además, en el centro de la zaga podría llegar un jugador de primer nivel para competir con los Pablos, Barcia y un Jaime Sánchez que será un gran recurso para otras posiciones. La salida de Mikel Balenziaga obliga ahora a buscar un lateral izquierdo titular, e incluso otro suplente, después de los pocos minutos que tuvo Iano Simao, quien podría terminar buscando una cesión.

La medular

El centro del campo fue una de esas zonas en las que el Dépor, esta temporada, quedó algo desprotegido. Ni en la primera vuelta ni en la segunda el equipo coruñés tuvo un sustituto claro para José Ángel. Jaime Sánchez fue el elegido cuando el sevillano faltó. No obstante, esto no será suficiente en Segunda División. La temporada es muy larga y el exfutbolista del Alcorcón o Tenerife no podrá jugarlo todo. Además, la salida de Salva Sevilla, que acaba contrato, obliga a rastrear el mercado en busca de un perfil que no hay a día de hoy en el elenco. Ni Diego Villas ni el fabrilista Rubén López son ese tipo de jugador.

Competencia para las joyas

Nadie duda de la habilidad y el nivel de Yeremay Hernández y David Mella. Son las dos joyas de la corona. Las dos perlas a cuidar y mimar de cara al futuro. Han sido claves y el ascenso sería imposible de entender sin ellos. Pero lo cierto es que en las bandas y ante las salidas de Berto Cayarga y Pablo Valcarce (además de Quintero, que estaba cedido), el Deportivo buscará reforzar los costados con perfiles distintos, complementarios y, sobre todo, competitivos. Todo dependerá del mercado, como siempre, pero el cuadro blanquiazul hará lo posible por encontrar refresco en sus alas y jugadores que exijan a los canteranos seguir evolucionando. Además, el posible regreso de Mario Soriano abrirá nuevas opciones tácticas para Idiakez. El mediapunta tiene contrato hasta 2025, todas las partes han expresado su voluntad de seguir, aunque el posible ascenso del Eibar o alguna oferta que pueda llegar a lo largo del verano condicionarán su futuro.

El gol, una necesidad

Iván Barbero y Lucas Pérez firmaron entre ambos 27 goles. 11 para el de Roquetas del Mar y otros 16 para el coruñés. El de Monelos es indiscutible y su figura indudable. Pero su acompañante necesitará, también, un relevo. El Deportivo buscará un futbolista de nivel para la posición del 9, donde hay otros nombres como Raúl Alcaina, Martín Ochoa o Kevin Sánchez cuyas situaciones habrá que estudiar. Ahí surgen dos opciones, un perfil más similar a Barbero, es decir, un rematador de área, o un atacante que ofrezca otras soluciones y que también sea complementario con el capitán blanquiazul.