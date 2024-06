Fernando Soriano: "Mario Soriano es un jugador importante, confiamos que lo pueda hacer bien aquí"

Fernando Soriano compareció junto a Massimo Benassi para analizar el mercado de fichajes y la situación actual de un Deportivo que cuenta con Mario Soriano para el futuro. "Mario Soriano es un jugador del Deportivo. Con el ascenso tiene que regresar. Es un jugador del agrado del míster y mío, que creemos que es muy importante y que confiamos que lo pueda hacer bien aquí", explicó. Además, confía en que pueda ser un jugador importante en el futuro, aunque su futuro también dependerá de un posible ascenso del Eibar: "Hace un año dejó una labor en el campo increíble y confiamos que con Lucas, Mario, Yeremay y Mella tenemos gente importante para competir".

Confianza en la cantera

Soriano explicó también que en verano los canteranos tendrán la oportunidad de mostrarse. Rubén López, Diego Gómez, Kevin Sánchez o Martín Ochoa, que será "a todos los efectos jugador de la primera plantilla" iniciarán el verano: "Los jóvenes tendrán oportunidad en pretemporada y ellos nos dirán. Tendrán su hueco. Rubén ha demostrado día a día su trabajo. Martín a todos los efectos creo que contractualmente aunque tenga ficha Fabril será jugador del primer equipo. Kevin acaba su etapa juvenil y seguramente empiece con el primer equipo. Es un jugador en el que se tiene mucha fe. Hay veces que acelerar un proceso puede ser perjudicial. Sí que es cierto que es un chico que tiene mucha confianza y determinación por ser profesional y eso lo valoramos mucho".

Las renovaciones de Mella y Jairo

También valoró la situación contractual de David Mella, con vinculación hasta 2026. El Dépor quiere ampliar su contrato, pero no será una cuestión de días o semanas, aunque la sintonía es buena: "Mella están en proceso. David ha demostrado un deportivismo atroz. Es una pieza fundamental para nosotros. Él lo lleva muy bien, sabe delegar para que no le condicione en su rendimiento diario. Lo iremos viendo. La intención del club es ampliar el contrato. Esperemos que sea pronto. Se llegará a un punto de encuentro".

Otro nombre sobre la mesa es el de Jairo, que acaba contrato este mes de junio: ""Hay que llegar a un punto de encuentro, hay algo más de prisa. En el primer equipo esa zona en la que suele jugar Jairo está más concurrida. Creo que le falta todavía un último clic para dar el salto y estamos hablando de ese tema".

Posibles fichajes

El director deportivo expresó la necesidad de ampliar y mejorar una plantilla en la que considera que se parte desde una buena base del equipo que asciende. El club buscará algún fichaje en cada línea: "La plantilla nos irá marcando la pretemporada, es importante, más de lo que a veces creemos. A veces marca el devenir del futuro. No creo que lleguemos a 25 jugadores. Con cuatro centrales estamos bien, si hay alguna situación que nos puede ayudar o de futuro no lo descarto. Pivotes por ejemplo estamos más justos. Ahí tiene que haber incorporaciones. Iremos viendo. No soy de los que me guste tener plantillas muy largas y más cuando me gusta dejar espacio para los de abajo. Ahí tenemos chicos como Diego Gómez que está apurando y espero que vaya dando pasos hacia adelante".

También habló de Raúl Alcaina y Pablo Muñoz. Ambos harán la pretemporada porque "es importante" y "a veces el mercado propone ciertas situaciones". En el caso del ariete, considera que "ha hecho buenos partidos" y "estará en pretemporada".

Posibles salidas

El director deportivo zaragozano no se cortó a la hora de valorar con qué jugadores no cuentan. Paris Adot, Pablo Valcarce y Berto Cayarga no entran en los planes: "No sé si lo puedo decir. Lo hemos comentado con Paris, Berto Cayarga y Pablo Valcarce la posibilidad de que deportivamente no contemplamos su presencia en el equipo. Estamos en proceso de negociar las opciones"

El objetivo la próxima temporada

De cara al próximo curso, Soriano no apunta a un posible ascenso, sino al hecho de competir, que valora por encima del resto: "No me marco de aquí a final de temporada. Quiero que seamos un equipo ambicioso y que disputemos cada partido y salgamos a ganar. El camino nos marcará a dónde podemos llegar. Marcar un objetivo final... soy precavido. Me gusta ir más en el día a día. Me gusta hacer grupo. Y luego tener ambición para salir a ganar cada partido".