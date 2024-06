Un puzle a definir en un verano largo

“No creo que lleguemos a 25 jugadores. No soy de los que me guste tener plantillas muy largas y más cuando me gusta dejar espacio para los de abajo”, explicó Fernando Soriano en su última rueda de prensa, en una declaración total de intenciones de lo que será el mercado de fichajes del Deportivo. Ya en marcha. Ya cogiendo velocidad una vez se ha notificado a Paris Adot, Pablo Valcarce y Berto Cayarga que no entran en los planes la próxima temporada. El director deportivo blanquiazul estableció con Imanol Idiakez las líneas a seguir y, aunque todavía queda todo el verano por delante, el club ya tiene una base sobre la que partir. El problema, en realidad, es que esa misma estructura es a día de hoy excesivamente grande. La entidad blanquiazul contará con 22 caras de primer equipo, además de Rubén López, Diego Gómez y Kevin Sánchez, quienes estarán en pretemporada en dinámica de mayores y deberán pelearán por un sitio.

‘Overbooking’ en portería

De entrada, el Deportivo deberá hacer hueco bajo palos, donde regresa de cesión Pablo Brea, quien tiene contrato hasta 2025, igual que Alberto. Son dos de los porteros cuyo futuro está más en duda. También está el caso de Eric Puerto, con quien todavía no hay una decisión tomada. Lo cierto es que además de Germán Parreño habrá otro “portero veterano”, como expresó Fernando Soriano, que quiere una competencia que sume experiencia a la red coruñesa. El director deportivo explicó que espera una plantilla con tres metas. Alguien deberá abandonar el barco.

Balenziaga abre la veda

La salida de Mikel Balenziaga, tan elegante como difícil de compensar, obligará al Deportivo a buscar un lateral izquierdo titular. Se suma a la búsqueda de uno diestro que compita con Ximo Navarro ante la evidente salida de Paris Adot, con quien el club intentará negociar para la rescisión del año de contrato que le resta. Además, Iano Simao está en el caso de jugadores que deberá probarse en verano o buscar una salida, seguramente en forma de cesión. Tiene contrato hasta 2026. En el centro de la zaga, aunque hay cuatro futbolistas, podría haber una incorporación si surge algo interesante en el mercado. En este caso, Soriano e Idiakez decidirían si dar salida a alguno de los presentes. “Con cuatro centrales estamos bien, si hay alguna situación que nos puede ayudar de futuro no lo descarto”, remarcó.

La medular, una necesidad

Es la zona más despoblada y donde el Deportivo más deberá esforzarse. José Ángel y Diego Villares formaron la pareja irremplazable para Imanol Idiakez. Pero hará falta, al menos, otros dos futbolistas que complementen la ayuda que echará Rubén López. “Ha demostrado día a día su trabajo”, expresó del centrocampista, quien podría formar parte del primer equipo con ficha del filial para ahorrar costes. Pablo Muñoz, mediapunta o mediocentro, entra en escena después de un primer año en A Coruña marcado por las lesiones. “En principio volverá a hacer pretemporada. Es un jugador joven y con proyección. Es un chico con muchas posibilidades”, expresó Soriano. Difícilmente tendrá hueco en Segunda.

Mario Soriano, de vuelta

El mediapunta de Alcalá de Henares quedó eliminado con el Eibar en la promoción de ascenso a Primera División. El director deportivo blanquiazul expresó la voluntad de “renovar” el contrato de un Mario a quien consideran “importante” y “del agrado” de Idiakez y del propio Fernando Soriano. Su situación marcará el futuro de una mediapunta ya copada con Lucas Pérez y Hugo Rama. El de Oroso se recupera en Abegondo estos días de la lesión que le apartó en el tramo final. Ha vivido una temporada complicada, sin encontrar su hueco, y es otro de los nombres que arrancará la pretemporada. Soriano lo contabilizó para el próximo curso dentro de la plantilla.

Davo, ‘primer’ fichaje

Las salidas de Pablo Valcarce y Berto Cayarga provocan que el Deportivo tenga, actualmente, tres jugadores para las bandas: David Mella, Yeremay Hernández y el ya fichado Davo, por quien el club pagará y tendrá contrato hasta 2026. “Dos años, sí”, confirmó Soriano. Además, en esta terna se suma Diego Gómez. “Está apurando y espero que vaya dando pasos hacia adelante”, explicó el director deportivo, que cuenta con el atacante ourensano para la pretemporada.

La delantera, a reventar

Aunque el Dépor buscará un delantero diferencial que compita con Iván Barbero en la faceta del gol, de momento, para julio ya hay cuatro jugadores confirmados. Entre ellos, Raúl Alcaina, quien firmó tres goles desde enero. “Raúl es jugador nuestro. Creo que ha hecho unos partidos y unos números importantes. No ha podido tener continuidad para jugar de inicio. Estará en pretemporada con el resto de sus compañeros y a lo largo de ella tomaremos decisiones”, expresó Soriano. Además, estará Martín Ochoa, “a todos los efectos” jugador de primera plantilla, aunque pueda tener ficha de Fabril. Y Kevin Sánchez, quien “seguramente empiece con el primer equipo” porque es un jugador “en el que se tiene mucha fe”. A Kevin lo llevarán con paciencia.

Salidas en verano

“La pretemporada es importante. A veces puedes llegar y el mercado te puede proponer ciertas situaciones y ahí los jugadores deben demostrar que son capaces de estar al nivel que esperamos de ellos”, sentenció Fernando Soriano. La realidad es que las cuentas obligarán a dar salida a más de un jugador. No entran todos. Habrá casos en los que tengan que buscar una cesión o abandonar definitivamente el club. En total podrían llegar en torno a casi una decena de nombres este verano para cubrir todas las necesidades y, por lo tanto, tendrá que haber un número similar de salidas para compensar los huecos.