La continuidad de Jairo Noriega y Brais Val, en el aire

Hay dos nombres que centran la atención en el Fabril a falta de diez días para que acaben sus contratos: Jairo Noriega y Brais Val. La renovación del mediapunta quedó en el limbo tras tener un acuerdo hace meses y ahora las partes han retomado los contactos y la negociación sigue abierta, pero es de difícil resolución. Si continuase, uno de los escenarios es que saliese cedido a Primera RFEF. La situación de Brais Val no es muy diferente. Esta semana será decisiva. Tras renovar en 2023 por un año y entrar en su último año sub 23, no será sencillo que continúe al no llegar a un punto de encuentro en la propuesta deportiva.