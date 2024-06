Un escalón intermedio para Martín Ochoa, Iano Simao o Mario Nájera

El mercado de fichajes del Dépor va a incluir muchas carpetas sobre la mesa de Fernando Soriano. Una amplia será para los cedidos. El conjunto blanquiazul tiene en nómina a muchos chicos jóvenes y con potencial que, tras su participación con el Fabril el pasado curso, han demostrado estar preparados para dar un salto mayor y abandonar la Segunda RFEF. Sin embargo, puede costarles tener minutos en Segunda y desde el club entienden que necesitan foguearse en un paso intermedio. En la Plaza de Pontevedra estudian distintos destinos para ellos y también la posibilidad de contar con un club amigo y cercano en Primera RFEF en el que tener la seguridad de que los chicos estarán bien y tendrán oportunidades de jugar con regularidad. Además, algunos ya han sido puestos sobre la mesa y se valora, entre otras cesiones, la salida temporal de Martín Ochoa (tiene contrato hasta 2028), Mario Nájera (2027) e Iano Simao (2026).

“La pretemporada es importante. Tendrán (los jóvenes) la oportunidad y ellos nos dirán. Tendrán su hueco”, remarcó Fernando Soriano en sala de prensa. El Dépor tiene a muchos jugadores en nómina y con un potencial importante. Futbolistas en los que hay puestas muchas esperanzas de cara a un futuro en el que puedan disfrutar de protagonismo. Sin embargo, no todos podrán tener espacio en una primera plantilla que no alcanzará las 25 fichas a final de verano. Es por eso que las cesiones volverán a cobrar importancia en la planificación de la temporada a diferencia de lo ocurrido otros años. En el pasado curso salieron de esta forma Mario Soriano (Eibar), Pablo Brea (Arenteiro) o Pablo Muñoz (Atlético Baleares).

En la lista de cedibles

“Martín a todos los efectos creo que contractualmente, aunque tenga ficha de Fabril, será jugador del primer equipo”, explicó el director deportivo blanquiazul. El ariete asaltó el elenco de los mayores en la 23-24 y aprovechó la baja de Iván Barbero para ganarse un sitio e incluso para estrenarse como goleador. Sin embargo, la operación cortó su progresión e interrumpió su temporada. Es uno de los jugadores disponibles para una cesión, no el único.

Hay otros casos como el de Iano Simao. El lateral ascendió al primer equipo tras unos meses a muy buen nivel en Segunda RFEF. No obstante, apenas pudo sumar un puñado de minutos (151 en 5 apariciones). Idiakez confió en Balenziaga y no le dio alternativas. Debido a su edad no podría combinar el filial con la Segunda y también ha sido ofrecido para sumar participaciones en una categoría como la Primera RFEF en la que apenas se ha probado. Por sus condiciones tiene margen de mejora y podría ser útil de cara al futuro.

Entre los jugadores a los que se les busca una cesión de manera activa está Nájera. El riojano sumó 1945 minutos repartidos en 31 partidos con el Fabril. Anotó seis goles y dio tres asistencias en una temporada en la que fue de menos a más hasta que se convirtió en una figura indiscutible. Pertenece a la generación juvenil de Marbella en la que tantas esperanzas hay puestas y una cesión le permitiría probarse en un nivel superior.

La pretemporada será importante, aunque algunos tendrán que salir cedidos, no entran todos

El destino, clave

Una de las problemáticas habituales en las cesiones es encontrar el lugar ideal para que el futbolista pueda jugar con regularidad y crecer en todos los aspectos. Por eso, el Deportivo trabaja también de manera activa en encontrar uno o más clubes con los que tejer una buena relación en la que ambas partes salgan beneficiadas. Lugares cercanos y de confianza en los que el equipo de destino se beneficie de la calidad de estos jugadores y a su vez sea un espacio en el que la entidad tenga la certeza de que estos chicos van a jugar en entornos competitivos que les permitan crecer bajo exigencia.

La entidad blanquiazul ya ha mantenido algunas conversaciones. También ha ofrecido a futbolistas a otros clubes con los que no de manera necesaria tenga que existir un acuerdo, aunque sí hay buenas relaciones desde hace tiempo. La fórmula es clara: encontrar equipos que ayuden al Dépor a foguear su talento y, a su vez, que el club coruñés ponga facilidades en la salida de los mismos y la financiación de sueldos que estarían lejos de las posibilidades reales.

Suscríbete para seguir leyendo