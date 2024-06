La operación salida del Dépor, caso a caso

El Deportivo tiene entre sus primeras tareas del mercado encontrar una solución para aquellos jugadores con los que no cuenta para el nuevo proyecto en Segunda División. El director de fútbol blanquiazul, Fernando Soriano, abrió la puerta la semana pasada a Pablo Valcarce, Berto Cayarga y Paris Adot. Los jugadores ya conocen la decisión y en las próximas semanas deberán resolver su futuro, aunque cada uno de los caso es particular.

Soriano les ha trasladado que no tienen hueco en la plantilla de curso que viene, pero por el momento no ha dado ningún paso más para acelerar la salida de unos jugadores con los que no cuenta. Al club le interesa que su desvinculación se concrete antes del 30 de junio en el caso de que se produzcan mediante rescisiones de contrato para no perjudicar al tope salarial de la campaña que viene en Segunda y conservar más margen de maniobra.

La posibilidad de resolver los contratos de Pablo Valcarce, Berto Cayarga y Paris Adot, sin embargo, no se les ha trasladado todavía a los jugadores. Los tres finalizan su vínculo en 2025 y afrontan de manera diferente esta situación después de conocer de boca de Fernando Soriano que no entran en los planes del club blanquiazul para la temporada que viene.

Paris Adot arrancó el campeonato alternando en el lateral derecho con Ximo Navarro y se afianzó como titular por los constantes problemas físicos de su compañero hasta el parón navideño. Después, sin embargo, quedó relegado a la suplencia e incluso fue adelantado por Jaime Sánchez en determinados partidos del tramo final.

El jugador cuenta con cierto cartel en Segunda División gracias a su pasado en Alcorcón y Ponferradina y su deseo es encontrar acomodo en la categoría, pero su entorno no forzará una situación que entiende que debe partir del club. A falta de alternativas desde las oficinas de la plaza de Pontevedra, el jugador aguarda acontecimientos a la espera también de saber si debe incorporarse a la pretemporada en la segunda semana de julio.

Parecida es la situación de Pablo Valcarce. Fichado el verano pasado como una de las apuestas más importantes, nunca alcanzó el protagonismo que le parecía reservado y acabó relegado a un papel casi residual en la segunda parte de la campaña. Su entorno asegura que su decisión de recalar en el Deportivo fue con el propósito de ascender y por eso desestimó propuestas de Segunda División. Por el momento el club tampoco le ha trasladado alternativa para concretar una salida rápida que pueda resolverse antes de esa fecha límite del 30 de junio. A pesar de que al club le beneficiaría solucionar esos movimientos antes de final de mes, Fernando Soriano también advirtió en su comparecencia acompañado del director general, Massimo Benassi, que no es un requisito imprescindible.

Diferente a los casos de Paris Adot y Valcarce es el de Berto Cayarga. Aunque sus expectativas eran menores, tampoco estuvo cerca de cumplirlas en su paso por el club. Apreciado en el vestuario por su comportamiento ejemplar a lo largo del curso, ya busca acomodo en otro equipo tras conocer la decisión de que no entra en los planes de la dirección deportiva para la temporada que viene en Segunda. El entorno del atacante asturiano se mueve con el objetivo de presentarle también al club una posibilidad con la que negociar una salida del equipo a sabiendas de que no va a tener oportunidades a las órdenes de Imanol Idiakez.