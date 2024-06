El 1 de julio, primer dique para David Mella

David Mella, con contrato con el Dépor hasta 2026, vive un momento clave para su futuro a medio plazo. Hace un par de semanas se han reanudado las negociaciones para una ampliación de contrato que el club tiene como objetivo desde enero, mientras se intensifica el interés de un puñado de clubes para hacerse con sus servicios ante lo atrayente de su cláusula de rescisión, que es de cuatro millones de euros hasta el 30 de junio. El 1 de julio la cantidad de salida se dobla para irse hasta los 8 millones.

El Brighton, tal y como apuntó Onda Cero y pudo confirmar este periódico, es uno de los equipos que quiere llevárselo, no el único. De momento, las posturas no están cercanas para que haya un entendimiento, pero la idea del jugador es seguir en A Coruña en una negociación que no parece de resolución inmediata. El Dépor mejoró su propuesta en esta segunda fase, las partes aún están en periodo de negociación. Todo con la amenaza latente de esa cláusula que facilita su salida en los próximos diez días. El Dépor no piensa en venderlo ni en negociar, más por una cantidad que no está acorde a su potencial una vez que se ha convertido en uno de los puntales. No es la primera vez que Mella se ha podido ir. Su padre Gonzalo explicó hace un año a LA OPINIÓN, tras el ascenso con el Fabril, cómo ha sido el proceder en todas esas ocasiones. “A David le han aparecido oportunidades para salir y hemos sido muy transparentes, incluso con el Dépor. Cuando ha aparecido alguna posibilidad para que se marchase, el club lo ha sabido. Aquí entramos a valorar las oportunidades, las de casa y las de fuera, y en los proyectos que se nos han planteado, y siempre pensando en él, el proyecto más apetecible era siempre el de casa, porque era a largo plazo e iba saltando escalones”, justifica.

Reconocimiento económico y deportivo y la oportunidad de ir creciendo a la par, como hasta ahora, son las bazas del Deportivo para convencer a un jugador inmensamente querido por la afición y que tiene contrato con la entidad coruñesa hasta el 30 de junio de 2026. Eso sí, por sus condiciones, potencial y valor de la cláusula, es un caramelo en el mercado.