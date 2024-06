Brais Val no continuará en el Deportivo y estudia ofertas de filiales

Era una negociación que no era fácil reconducirla y finalmente Brais Val dejará el Dépor. El mediocentro, ex del Celta y del Valencia y campeón de España de juveniles con los blanquiazules, da carpetazo a su etapa blanquiazul y estudia ofertas principalmente de filiales de Primera RFEF (Sevilla, Betis, Getafe o Atlético, entre otros) con los que disfrutará de su último año de sub 23. El club coruñés deseaba que continuase en el segundo equipo porque era un fijo y un futbolista de confianza de Gilsanz, pero con el salto a Segunda no le ofrecía un camino nítido para acercarse a los mayores y ha preferido optar por otras propuestas para seguir creciendo. Val debutó con el Dépor en liga el 28 de mayo de 2022 ante Unionistas.