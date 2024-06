El Deportivo ultima el acuerdo para renovar a Mario Soriano

Las formas de la abrupta salida de Mario Soriano hace un año hacían presagiar que los caminos del madrileño y del Deportivo se habían separado para siempre, pero hoy la historia es bien diferente. El equipo coruñés subió a Segunda División y el Eibar no tuvo la misma suerte en su asalto a Primera y al enganche le tocaba regresar a Riazor. Fue el momento que aprovechó el club coruñés para plantearle una renovación a medio-largo plazo que está a punto de cristalizar. Las partes llevan un par de semanas negociando y el sí definitivo está a la espera de pulir detalles para que Mario Soriano se convierta en jugador blanquiazul más allá del 30 de junio de 2025, fecha en la que a día de hoy finaliza su vinculación con los coruñeses. La oferta es de tres temporadas, según apuntó hace unas jornadas la SER. Más allá del momento en el que se extinga su nuevo contrato, el Dépor está a un paso de atar para la plantilla del regreso a una de las mejores promesas jóvenes de la pasada liga de Segunda. Un futbolista a sumar a una zona de enganches con Lucas, Mella y Yeremay.

Mario Soriano, tras acabar el año de préstamo en Eibar, siempre fue muy receptivo a la posibilidad de ampliar su contrato con el Deportivo. Se había convertido en importante en Ipurúa, pero seguía desde la distancia las vicisitudes del equipo coruñés en la temporada del ascenso y en A Coruña siempre se ha sentido muy querido. Se quedó con la miel en los labios en las eliminatorias ante el Albacete y el Castellón tras crecer casi de la nada en A Coruña con Borja Jiménez y su deseo era volver para jugar en el estadio de Riazor en la categoría que deseaba.

Desde que el Oviedo eliminó al Eibar en el play off a Primera el Dépor apostó por renovarlo porque Soriano entraba en el último año de su contrato y podía comprometerse con cualquier equipo en el mes de enero de cara a la siguiente temporada. Su cláusula ejercía un efecto disuasorio, pero no así la posibilidad de que acabase llegando libre en unos meses. El director de fútbol, Fernando Soriano, verbalizó las intenciones de los coruñeses en la rueda de prensa que dio hace unos días en Riazor junto al director general, Massimo Benassi. “Nuestra propuesta será la de ampliar el contrato. Por edad, calidad y rendimiento, puede seguir aportando muchas cosas. Es una negociación en la que las dos partes debemos sentirnos a gusto. Es un jugador del agrado del míster y mío, que creemos que es muy importante y que confiamos que lo pueda hacer bien aquí”, apuntaba Fernando Soriano en una comparecencia en la que no ocultaba sus intenciones.

El otro gran objetivo en estas renovaciones de postemporada es David Mella, pero la negociación no avanza a la misma velocidad, también porque la premura es menor al acabar contrato en 2026.