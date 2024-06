Un salto “tremendamente duro” para un Dépor que deberá “ser versátil”

El regreso del Dépor a Segunda División traerá nuevos retos a Idiakez a partir de un verano que será importante para medir en qué punto está el equipo y hacia dónde se debe dirigir para ser lo más competitivo posible en una categoría superior. “Todos son conscientes de que el cambio traerá una mayor exigencia en todos los aspectos, condicionales, técnicos, físicos y tácticos”, explica José Luis Lemos, ex entrenador del Bergantiños, quien considera que el cuadro coruñés perderá estatus y dejará de ser el “todopoderoso” de la competición. También habrá un componente que lo dicte “el día a día”, apunta el exblanquiazul Rodríguez Vaz, quien espera “fichajes en todas las líneas” para compensar el salto.

¿Cómo se gestiona?

Rodríguez Vaz considera que “los entrenamientos tendrán un salto” y serán “los partidos los que te sitúen” en un punto de partida. A partir de ahí, “la intensidad creciente en el día a día” permitirá al equipo adaptarse a una nueva competición. “Las categorías están para algo”, remarca el que fuera entrenador blanquiazul, quien considera que “el trabajo no cambia mucho porque la táctica es la misma”, pero sí existe un salto importante “en la calidad de los futbolistas”, quienes al final son los “protagonistas de esto”. En esa misma línea está también Juan Riveiro, entrenador del Atlético Arteixo, quien ve fundamental sostener “el bloque” del ascenso para que la adaptación de los nuevos jugadores sea más rápida a las ideas de Idiakez. “Hará falta reforzarse, necesitarás gente diferencial, pero para las primeras semanas será importante para el técnico. Hay cosas que hay que recordar, pero no explicar o partir de cero, y quienes estaban ya saben lo que se requiere”.

"Cuando eres el nuevo, los jugadores llegan con un hambre especial. Parten de ese miedo por ver si son o no capaces de dar el nivel y les lleva a crecer muchísimo" José Luis Lemos

El hambre de los novatos

“El salto de nivel se apreciará en las primeras sesiones, habrá jugadores que traigas que te lo den y aquellos que ya tienes”, reflexiona Lemos sobre cómo será la adaptación al nuevo ritmo de una Segunda División muy diferente a la Primera RFEF. A partir de ahí, será el “día a día” lo que obligue al equipo a alcanzar distintas metas. Y aquí el club se dividirá en dos grupos, aquellos ya experimentados que ayudarán a saltar con el rodaje necesario; y aquellos debutantes que querrán reafirmarse. “Hay jugadores como Villares, Yeremay o Mella que no han jugado nunca, o que han tenido poca participación. Mi experiencia me dice que ese primer año, cuando eres el nuevo, los jugadores llegan con un hambre especial. Parten de ese miedo por ver si son o no capaces de dar el nivel y les lleva a crecer muchísimo. Y esa inercia hay que aprovecharla”. Lemos considera que “un objetivo grande hará que el jugador dé un paso al frente” y aquello que el club sea “capaz de incorporar” será lo que sume para “el crecimiento final del equipo”. A lo que se añadirá el punto de “experiencia” que Riveiro considera que aportarán “los jugadores que ya conocen esta y otras categorías superiores”, así como los fichajes, que en el Dépor serán “primeras espadas”.

"Muchos futbolistas tendrán que aumentar sus roles" José Luis Lemos

Cambios de roles

Una situación con la que tendrá que lidiar Imanol Idiakez es, por una parte, con los cambios de roles en los vestuarios. Jugadores que han sido claves y dejarán de serlos. Vaz considera que hay que “evitar romanticismos” para triunfar: “Es lo más importante y lo más difícil para el entrenador, pero hay que tener los pies en el suelo”. Juan Riveiro añade que “no es sencillo” y primero “dependerá del jugador y cómo se tome la situación”. Y añade que “hay futbolistas que aceptan dejar de ser prioritarios, pero necesitarán igualmente un rol, lo peligroso es que un jugador sienta que no tiene un rol en el equipo y no puede aportar algo”. A partir de ahí dependerá de la “personalidad y temperamento”, porque “los hay que lo aceptan bien y otros no tan bien”.

"No siempre vas a poder estar cómodo y te va a tocar sufrir mucho" Rodríguez Vaz

¿Qué puede costar más?

Al Dépor y al propio Idiakez les tocará hacer un ejercicio de adaptación a una competición “tremendamente dura y larga” en la que va a tocar “sufrir mucho más” que en Primera RFEF, explica Riveiro. Para él hay una “igualdad que es una locura” y cree que el cuadro blanquiazul necesitará “una evolución” en su juego. “No siempre vas a poder estar cómodo y te va a tocar sufrir mucho. En especial en el juego estático, donde tendrá que ser un equipo mejor. Y también a los jugadores desequilibrantes, esa facilidad para contraatacar que había la temporada pasada no existirá”, remarca. Rodríguez Vaz añade que en Segunda “psicológica y tácticamente habrá que convencer a los jugadores de la división en la que están” porque “lo que podías hacer antes con muchísima alegría quizá no lo puedas hacer tanto”. José Luis Lemos, por su parte, cree que el Dépor trae una gran base con “muy buenos números defensivos”. Aunque considera que habrá que dar un “salto físico” en todos los aspectos: “Como bloque, sobre todo, pero no solo en aspectos defensivos”. Hará falta cambios estructurales: “Muchos futbolistas tendrán que ampliar sus roles, también ofensivamente, porque en Primera RFEF se les pedía el mínimo y ahora tendrán que dar un paso adelante. Tendrán que ser más completos en todas las facetas del juego. Ser un equipo versátil y con muchos registros”.

"No es bueno generar expectativas que no son reales, la liga te mostrará el camino y si realmente tienes capacidad de mirar alto" Juan Riveiro

Pies en el suelo

Juan Riveiro considera que “las prisas” serán “el mayor enemigo” del Dépor. “No es bueno generar expectativas que no son reales, la liga te mostrará el camino y si realmente tienes capacidad de mirar alto”. José Luis Lemos advierte que la Segunda “es muy larga e igualada” y tiene “saltos clasificatorios enormes” que obligarán a templar los ánimos para bien y para mal. Por eso, en una competición de 42 jornadas, cree que será importante tener “una plantilla larga y equilibrada” con “fondo de armario” y tener a “todos muy enchufados”. Será clave “la gestión del vestuario” porque Idiakez necesitará “más de 15 futbolistas activos”. Vaz concluye con optimismo: “Hay que serlo siempre, nunca se sabe, hay que tener los pies en el suelo, fichar bien... y si tienes suerte y te ves ahí, aprovecharlo”.