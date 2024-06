El Deportivo refuerza a Germán Parreño con una renovación

La consideración de Germán Parreño en Riazor cambió de manera notable con la llegada de 2024.De alternar con Ian Mackay y ofrecer ciertas dudas a hacerse con la portería, a su marcha, y crecer hasta convertirse en uno de los artífices del ascenso en esa racha interminable y aún vigente de 21 partidos sin perder. Ese crecimiento lo premia el Dépor ampliando su contrato por una temporada más. De esta manera, estará unido al club blanquiazul hasta el 30 de junio de 2026 con opción a incrementar ese vínculo hasta 2027. Hasta ahora tenía firmado hasta 2025 con la posibilidad de continuar hasta 2026.

Este respaldo en forma de nuevo contrato y anuncio llega justo cuando el club coruñés se mueve en el mercado para buscar un nuevo portero que le haga competencia en el regreso a Segunda. El perfil que se rastrea es el de alguien con experiencia que sea un competidor directo para el ilicitano con un tercer meta como recambio que será Eric Puerto si no prefiere él mismo salir cedido a un equipo de Primera RFEF.

Este movimiento del Dépor es el primero que no fuese automático (Ximo Navarro, Jaime o Davo) y no será el único, ya que tiene avanzadas las negociaciones para que Mario Soriano siga en A Coruña más allá del 30 de junio de 2025 después de que haya tenido que regresar de su cesión forzosa al Eibar. La salida del madrileño no fue la más amistosa hace doce meses.Eso sí, la situación se recondujo y las partes están en buena sintonía para que continúe en Riazor hasta, al menos, el 30 de junio de 2027. Quedan detalles para cerrar de un acuerdo esperado por el jugador, el Deportivo y su afición.

La dirección deportiva, a falta de movimientos en forma de fichajes, se está centrando en todas estas gestiones en los últimos días de junio. Para las próximas semanas y durante todo el verano quedan las gestiones para la llegada de una decena de contrataciones que deben elevar el nivel para pelear por estar en la zona alta de Segunda, a pesar de ser un recién ascendido. Sumar un nuevo guardameta, un lateral derecho y dos izquierdos, dos pivotes, dos jugadores de banda y un delantero es la pretensión de los responsables de los fichajes del Deportivo. Todo con matices porque puede haber salidas inesperadas o sorpresas de las base que hagan innecesario algún refuerzo.