Foto para el recuerdo en Riazor

El Deportivo ha querido poner su grano de arena al San Juan de esta noche en A Coruña. En esta ocasión, no estarán presente las emociones fuertes de los play off de las pasadas temporadas, ya que el primer equipo no ha dejado los deberes para última hora, pero los deportivistas que así lo deseen se podrán acercar hasta la Deportienda de Riazor para hacerse una foto para el recuerdo con los títulos de Primera, Segunda y Primera RFEF. Es el único conjunto de todo el fútbol español que los tiene en sus vitrinas, aunque sí que es cierto que el Betis también ha sido campeón de las tres primeras divisiones nacionales, aunque en su caso fue con el formato de Tercera en 1954.

El horario de la Deportienda para esta ocasión especial será de 11.00 a 17.00 horas. Su ubicación a unos metros de la playa de Riazor, uno de los centros neurálgicos de la celebración de San Juan, contribuirá a que se acerquen más aficionados a los bajos del estadio.