David Mella apunta al Europeo sub 19 en pleno trato para renovar

David Mella está a un paso de cumplir uno de sus grandes deseos para este verano: jugar con España el Europeo sub 19. Fue importante en la sub 17, llegó a estrenarse en la sub 18 y, de repente, desapareció de los planes de los equipos de Las Rozas justo cuando los problemas de pubis empezaban a cercarle. Su eclosión en el Dépor le devolvió a las selecciones nacionales y llegar a esta cita de Irlanda del Norte es como cerrar el círculo de ese año de “superación” del que hablaba en una entrevista de hace semanas a LA OPINIÓN. Ascender al Dépor y jugar una gran competición internacional con España... Esa era la rúbrica soñada que casi ni imaginaba el pasado verano David Mella y que ahora tiene al alcance de su mano.

El seleccionador español sub 19 hizo pública una lista de 25 jugadores que realizarán la concentración previa al Europeo del mes de julio. Este viernes 28 David Mella y sus compañeros se incorporarán a la concentración de L’Albir en la que intentarán convencer al técnico asturiano de no ser uno de los cinco descartes que aún debe hacer antes de dar la relación definitiva de 20 jugadores. David Mella ha acabado siendo importante en los planes del técnico durante este ejercicio.

Lana valora su capacidad de desequilibrio y esas cualidades que le han llevado fútbol profesional. El extremo de Espasande no debería tener problemas para ser uno de los elegidos para la cita europea que anhela jugar. Es el único representante del Dépor en la relación, ya que el fabrilista Kevin Sánchez se acabó cayendo, a pesar de haber disfrutado de oportunidades en los últimos meses. El Real Madrid, con seis jugadores, es el equipo que más aporta.

Esta apuesta de la selección española sub 19 (si se convierte en definitiva) hará que el zurdo se pierda al menos la mitad de la pretemporada con el Dépor. La cita internacional no interferirá en exceso en su descanso estival, porque lleva ya casi un mes de vacaciones, pero sí acortará su vuelta y hará que no pueda presentarse en Abegondo hasta, al menos, la cuarta semana de julio, cuando acabe la primera fase del campeonato. Si España sigue adelante, su estancia en tierras norirlandesas y su ausencia de la dinámica de los entrenamientos de Idiakez se prolongarían una semana más, hasta casi final de mes.

Esta experiencia con España colocará a David Mella en uno de los mayores escaparates futbolísticos del Viejo Continente, solo por detrás de la propia Eurocopa que se está disputando en estas fechas. El zurdo deportivista es un futbolista ampliamente conocido por las más importantes secretarías técnicas del fútbol europeo, pero su capacidad para rendir ante los mayores talentos pueden empujar a algún equipo a apostar por él.

Este campeonato que dará visibilidad a David Mella llega justo cuando el Deportivo pretende acelerar las negociaciones para la renovación de su contrato y cuando su cláusula de rescisión le convierte en un caramelo en el mercado. Cualquier equipo que quiera llevarse hasta este domingo a David Mella solo tiene que pagar cuatro millones de euros. El club coruñés no negociaría nada con nadie en ese aspecto. Esa cantidad el lunes, con la llegada del 1 de julio y de una nueva temporada, sube hasta los ocho millones. Hay muchos equipos interesados en él, uno de ellos es el Brighton.

La intención del jugador es ampliar su contrato con el Deportivo y, de hecho, ya tiene una propuesta encima de la mesa para que esa vinculación vaya más allá de 2026 y para que se vea reconocida su eclosión con una fuerte apuesta deportiva y con una sustancial mejora económica. Otro de los caballos de batalla será la nueva cláusula, según escenarios, que figure en este nuevo documento. La intención está, pero el punto de encuentro no parece cercano. Como ha ocurrido en otras ocasiones, pesará el proyecto deportivo para un deportivista muy querido por la grada. No será una renovación de solución inminente y, mientras tanto, Mella busca deslumbrar en Irlanda del Norte para cerrar el círculo de una temporada perfecta.

Pablo Insua ya fue campeón como blanquiazul en 2012

No es la primera vez ni mucho menos que el Deportivo tiene presencia en una selección sub 19 en un evento como el Europeo. De hecho, cuenta incluso con campeones. Más allá de aquella selección juvenil de los años 50 que llegó a ser campeona del mundo y en la que estaba Botanita, el gran hito blanquiazul en este combinado es el título de 2012 que logró Pablo Insua, entonces un meritorio en el Fabril. Aquella selección de los Kepa, Suso, Grimaldo, Deulofeu, Bernat, Alcacer o Denis Suárez superó en la final del torneo a Grecia con un solitario tanto de Jesé (0-1). Ese día el blanquiazul no jugó, pero sí lo hizo en otros momentos del campeonato y de la clasificación. Insua aún no se había estrenado entonces con el primer equipo, a pesar de haber debutado con el Fabril con 16 años, pero sí lo haría unos meses después en San Mamés de la mano de José Luis Oltra. En ese duelo ante el Athletic se las tuvo que ver en los últimos minutos con un por entonces incontenible Fernando Llorente. Es el único campeón de este torneo que ha tenido el Dépor o que se ha formado en su base, aunque sí es cierto que unos años antes, en 2006, hubo uno que llegó a A Coruña prácticamente con la medalla colgada. Se trataba de Antonio Barragán, quien sí había sido importante y titular en ese entorchado logrado en Polonia. Un doblete de Antonio Bueno le dio el triunfo en la final 1-2 frente a Escocia. Así, el Dépor pudo contar en su vestuario con un campeón de España sub 19, aunque se hubiese formado en el Sevilla. Años después Insua sería el primero de la cantera y ahora David Mella tiene la oportunidad de sumarse a esa exclusiva lista.