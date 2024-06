España sub 19 cita a Mella para el Europeo y se perderá gran parte de la pretemporada

Era un desafío en mente y una convocatoria esperada. El deportivista David Mella es uno de los 25 citados por el seleccionador José Lana para la preparación del Europeo sub 19 de este verano en Irlanda del Norte entre el 15 y el 28 de julio.

Mella, un habitual de este combinado, se tiene que incorporar este viernes 28 a la cconcentración previa y se perderá en torno a la mitad de la pretemporada con el Deportivo. Los futbolistas blanquiazules están citados el 8 de julio y la liga comienza entre el 16 y el 18 de agosto.

En esta relación de 25 jugadores con España sub 19, aún habrá cinco descartes. Pero no se espera que Mella sea uno de ellos. Kevin Sánchez no ha sido citado en esta ocasión.

Este Europeo es un objetivo y un escaparate para David Mella justo cuando está negociando su renovación con el Deportivo. Su contrato expira en 2026 y su cláusula de rescisión es de cuatro millones hasta el domingo y sube a ocho a partir del lunes y se mantendrá así toda la temporada, salvo que se rubrique una nueva vinculación.