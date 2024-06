Semana decisiva para el nuevo Dépor

El Deportivo afronta la que se puede considerar la última semana de la temporada 2023-24, coronada con el tan ansiado regreso al fútbol profesional tras cuatro años de penitencia. Todo lo que suceda a partir del domingo, 30 de junio, se considera ya correspondiente al curso 2024-25 a casi todos los niveles: deportivo, económico, de planificación... El club tiene en estos siete últimos días de mes numerosos frentes abiertos que deberá ir resolviendo de manera más o menos urgente para sentar las bases de lo que será el nuevo Dépor.

Junta extraordinaria y adiós al concurso de acreedores.

La semana tiene un día marcado con la celebración el miércoles por la mañana (09.00 horas) de la asamblea de accionistas con la que se dará carpetazo al proceso concursal de la que fue una de las mayores quiebras del fútbol español. Una década después, y con mucha antelación, el máximo accionista pondrá punto y final al concurso con una operación económica que supone la reducción del capital social mediante una devaluación del precio de las acciones (pasarán de 60,02 euros a 0,08). Abanca también convertirá deuda en acciones por valor de 5,22 millones y promoverá una ampliación de capital de 5,03 abierta a todos los socios. El objetivo es llegar al fútbol profesional con el balance lo más limpio posible para competir en mejores condiciones dentro de las normas financieras de LaLiga.

¿Cambio en la presidencia?

Lo principal en el orden del día de la junta de accionistas del miércoles será lo correspondiente a la salida del concurso, pero habrá novedades en el consejo de administración. El excapitán Álex Bergantiños dejará su asiento tan solo un año después de colgar las botas y está por ver quién lo sustituye. Principalmente porque también podría haber más movimientos. El futuro del presidente, Álvaro García Diéguez, está en el aire después de una temporada en la que ha acumulado un desgaste considerable. El ejecutivo, próximo a la jubilación, llegó a un pacto con Abanca para no pronunciarse sobre su posible marcha hasta la celebración de la junta. El miércoles se sabrá si hay un relevo en la presidencia, para la que han sonado nombres ilustres como el de Juan Carlos Valerón.

Asuntos pendientes con LaLiga: el límite salarial y CVC.

El Deportivo, en calidad de recién ascendido, ha mantenido en las últimas semanas reuniones con LaLiga para adaptarse al regreso al fútbol profesional y, sobre todo, a sus normas de la competición. El conocido como tope salarial será determinante para conocer las aspiraciones de un Deportivo que podría estar en el grupo de cabeza de los equipos con más capacidad si se eliminan de la ecuación los recién descendidos de Primera. Los esfuerzos del club han ido orientados a eso con la salida del concurso. Podría ganar margen de maniobra en el caso de sumarse al proyecto LaLiga Impulso, el acuerdo de financiación con el fondo de inversión CVC. Serían 30 millones de euros de los que el 15% corresponde a gasto en plantilla. Todo parece encaminado a que el Deportivo acabe incorporándose, sobre todo por cuestiones “corporativas”, como indicó el director general del club, Massimo Benassi, en una comparecencia reciente. Una parte importante de esa cifra está reservada para infraestructuras, que encajarían en el ambicioso proyecto de transformación que se está ejecutando ya en la ciudad deportiva de Abegondo.

Una plantilla por hacer, con las salidas como lo prioritario.

Hace casi un mes y medio que el Deportivo materializó el ascenso y desde entonces no se ha movido casi nada. Salvo alguna renovación, la última la del portero Germán Parreño, el club no se ha movido demasiado en el mercado. Depende en gran medida del límite salarial y lo más inmediato pasa por resolver la salidas de aquellos jugadores con los que no cuenta para el nuevo proyecto. Valcarce, Cayarga y Paris Adot ya saben que no entran en los planes del club y al club le interesa desprenderse de sus contratos —los tres tienen firmado hasta 2025— antes del 30 de junio para no perjudicar al límite salarial. Cada caso es particular, pero dependerá en gran medida de la negociación individual durante estos próximos días.