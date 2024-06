El mapa de viajes del Deportivo en Segunda: “Vamos a disfrutar muchísimo”

El regreso del Deportivo a Segunda División devuelve a los aficionados al fútbol profesional, donde se reencontrará con viejos conocidos, rivales históricos, y clubes jóvenes con los que no se han visto tanto las caras. Tras cuatro años en el bronce, los hinchas recuperarán algunos de los viajes más apetecibles por distancia, ciudades y enfrentamientos. “Será mucho más cómodo ahora, muchas son capitales o ya disponen de aeropuerto”, explica Marcos Garea, presidente de la peña deportivista Coruña o Nel, encantado con la posibilidad de acudir a “campos como el Tartiere, más grandes” en los que espere “viajes más multitudinarios”. Aunque a partir de ahora “invadir campos será más difícil”.

Los desplazamientos con el equipo se han convertido en una rutina más para la afición. No es solo el caso deportivista, es un auge por lo propio y por la búsqueda de vivencias únicas siguiendo al club que amas o simplemente por diversión. “Hay efecto llamada. Cuando viajamos lo pasamos muy bien”, cuenta Pablo Fernández, hijo de Jorge, presidente de la peña Verín. Ambos coinciden en que será un año “con equipos importantes”, aunque están preocupados por los horarios, que no se saben con gran antelación. “Habrá desplazamientos que nos plantearemos tener organizados desde antes independientemente del horario para poder ir. La gente tendrá que coger el lunes libre para hacerlo posible”, explica Jorge. En otros, tendrán que adaptarse a lo que marque LaLiga. A diferencia de Primera RFEF, en Segunda el reparto de calendario (que se sortea hoy) no incluirá los días en los que se jugará los partidos.

Esta temporada la afición blanquiazul, al menos los que partan desde A Coruña, tendrá que recorrer un total de 34.494 kilómetros (calculados de estadio a estadio en coche con la salvedad aérea del Tenerife). Como mínimo, ilusionante. “El Dépor tiene una hinchada que es muy dedicada. Nos apuntamos a un bombardeo. Si hay que ir a Sestao, Old Trafford, o Arteixo, la gente va estará ahí. Por encima de todo somos del Dépor y los aficionados van a responder, da igual la categoría”, explica Marcos. A él le hace especial ilusión los partidos “con el Sporting, Málaga o Zaragoza”. En su peña “apetecen mucho”, aunque tienen en mente planificar un viaje “a Tenerife, de jueves a martes, y así aprovechas el buen tiempo”.

Desplazamientos, rivales y estadios del Deportivo / Xane Silveira

El turismo futbolero se ha convertido ya en un fenómeno social. “Es el tema de que te vas de viaje con tus amigos, visitas una ciudad, comes por ahí, conoces gente, descubres un nuevo estadio… son como unas pequeñas vacaciones a las que le sumas el aliciente del Dépor. Suma todo lo bueno de las vacaciones con el fútbol, es perfecto”, añade Marcos. Además, cree que hay un componente de amistad: “Siempre te llevas nuevos amigos; a mí ahora me invitan todos los años a ver el Sevilla”.

En esta línea se mueve también Pablo, que ya tiene alguna fijación en mente: “Todo el mundo tiene marcado Oviedo con cruz, sea cual sea la fecha, será un viaje bonito. Hay buena relación con ellos. Gastronomía buena, ocio, cercanía… puedes ir en coche. Incluso si hay mal horario puedes ir y volver”. A lo que añade que a la gente joven le mueve el vivir nuevas experiencias con sus cercanos: “es una buena forma de ver fútbol, lugares o probar comidas. Además, cuando eres más joven puedes hacer los viajes un poco de mochilero. Lo pasas bien y la gente se anima, incluso a alguien que no le guste mucho el fútbol”.

Jorge ya ha vivido unos cuantos desplazamientos con la Peña Verín. Espera con ganas también algún viaje a Andalucía: “Son sitios que apetecen mucho. Recuerdo un viaje en especial al sur que fue espectacular, en todos los sitios te suceden anécdotas para recordar o algo gracioso”. Así es que luego siempre quieren repetir y probar nuevos destinos para seguir al Dépor.

El sur gana presencia

Esta temporada el Deportivo jugará 42 jornadas. 21 lejos de Riazor. Eso sí, muchas serán cerca del sur. A diferencia del pasado curso, que no hubo ningún partido por debajo de Madrid (a excepción del play of ante el Castellón), en la temporada 24/25 habrá cinco equipos andaluces. José Manuel González, de la peña Al Sur de Riazor, cree que se van “a hinchar” porque además tienen “la zona del Levante cerca”. Reconoce que tiene ganas de “Zaragoza o Asturias” y sobre todo Granada, donde se sitúa la sede de la peña. “Tenemos algunas ideas para hacer algo chulo, con hermanamiento con otras del Granada. Haremos un fin de semana festivo, esperemos que coincida bien”, explica José de camino a Málaga.

Hasta 12 equipos de Segunda se sitúan en un radio cercano a las 3-4 horas en coche de Granada, lo que dista con los más de 1.000 kilómetros que tendrán que hacer los aficionados desde A Coruña. El Dépor jugará ante el Eldense su primer partido. Nunca ha disputado un encuentro de competición liguera en el Nuevo Pepico Amat y regresará a otros clásicos como La Romareda, El Molinón, El Carlos Tartiere o El Sardinero. “Si nunca viajaste, yo recomendaría Gijón, por la rivalidad, es casi como un derbi, es vibrante”, concluye Marcos, ansioso porque la liga empiece ya.