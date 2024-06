Una nueva "esperanza" para el Deportivo

El consejo de administración del Deportivo ya tiene luz verde para las diversas operaciones financieras que ha preparado y que le permiten fortalecerse económicamente en el regreso al fútbol profesional. Con cerca de 77% del capital social representado (poco más del 0,3% de pequeños accionistas), el club coruñés reequilibra su salud financiera con una reducción de capital y con una posterior ampliación doble en la que, por un lado, compensa los casi 70 millones que le debe a Abanca y, por otro, abre la posibilidad a financiarse con hasta 66,7 millones (valor nominal+prima de emisión). Deuda cero, cumplir con la ley tras la salida de concurso y tener de primera mano una fuente de ingresos para aumentar el límite salarial y afrontar las obras de Abegondo y Riazor... Eso son los vectores de un plan que se ha certificado en la junta de este 26 de junio. "Renace la esperanza económica, deportiva, institucional", sentenció el presidente Álvaro García Diéguez, quien anunciño su marcha, en su primera intervención en la que esbozó lo que empuja a Abanca a emprender este camino. "Es un día histórico, un acontecimiento trascendental como es la salida de concurso, el proceso recapitalización y la deuda cero. Un hito. Cerramos un momento complicado que ha menoscabado la vida del Dépor por problemas económicos heredados". Todo eso le permitirá "superar desafíos" y contar con "un futuro más prometedor" al "iniciar una nueva etapa con las cuentas saneadas y con el ascenso de los dos equipos. Estos logros son el reflejo de la prudencia financiera y de la ambición y la pasión en el campo".

El presidente justificó los movimientos contables, incluida esa reducción del valor nominal de las acciones que pasan de 60,10 euros a 0,008: "No es ajuste contable, es una reafirmación en la sostenibilidad. Abanca recapitaliza la deuda y asume la recapitalización conforme a su capital. Es un mecanismo para refozar patrimonio neto por las deudas", afirmó, mientras sigue desgranando. "Se cumple con las exigencias legales para particiopar en ligas profesionales y mejorar el límite salarial y las capacidades competitivas y para afrontar las obras de Abegondo y Riazor. El valor de las acciones era de -900 euros y ahora será positivo. Fortalecemos nuestra base financiera y animamos a los accionistas a que participen (en la ampliación de capital). Es un momento crucial en el futuro del club", razona.

Fue una junta que se desarrolló de manera telemática, casi sin la presencia del resto de consejeros (solo Ballesta) y en la que, aunque había previstas cinco intervenciones de accionistas, finalmente solo se produjo una, pero fue crítica. Gabriel Rodríguez consideró "legal, pero inmoral" la operación de reducción de capital en el que para él "es un día triste" para una institución que "no es una empresa al uso". El propio Álvaro García Diéguez le transmitió que no compartía sus palabras y justificó la operación. "El valor de una sociedad, y el Dépor lo es, no tiene que ver con el valor nominal sino con lo que representan las acciones sobre valor de la sociedad. De -900 euros pasa por primera vez el valor de las acciones a ser positivo. Y lo será por la renuncia de Abanca a los créditos que ha concedido para sostener al Dépor, a través de una capitalización, y por la asunción de la parte proporcional de la nueva capitalización. Estamos obligados a hacer la reducción de capital", apuntó el máximo mandatario.

Con la operación de reducción de capital el Dépor se queda en poco más de 60.000 euros, a pesar de contar hasta ahora con casi 45 millones. La primera de las dos ampliaciones servirá para compensar los 70 millones deudas y fijar, en un primer término, su capital social en poco menos de 5,3 millones. Este proceso es solo para Abanca y se convierte en un mecanismo para poner el contador de la deuda a cero y para empezar a cumplir con las exigencias de LaLiga sobre capital social mínimo. La segunda ampliación de capital será de 5,033 millones en su valor nominal y estará abierto a todos los accionistas y Abanca, con ajustes, espera que sirva para que el pequeño inversor mantenga su participación en club. Aseguró, además, en dos ocasiones durante la junta que afrontará su parte (tiene un 76,6% del capital). Este proceso no es necesario que se complete, pero podría aportar hasta 66,7 millones de financiación extra, ya que al valor nominal hay que sumar la prima de emisión.