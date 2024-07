Jairo se despide del Dépor: "Me voy con un sabor agridulce"

Jairo Noriega se ha despedido del Deportivo después de no llegar a un acuerdo para su renovación y de que su contrato expirase el pasado 30 de junio. El canterano, formado en el club desde categoría benjamín, formó parte de la generación del 2003 que se proclamó campeona de España juvenil hace tres años junto a otros futbolistas criados en Abegondo como Dani Barcia, Hugo Ríos, Brais Suárez, Noel López o Álvaro Carreras. La mayoría se han ido marchando del club como ahora el centrocampista.

"Después de 13 largos y bonitos años llenos de momentos increíbles tanto dentro como fuera del campo, he tomado una decisión difícil pero necesaria para seguir creciendo como futbolista y como persona", indicó Jairo a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Me voy con un sabor agridulce, ya que a veces, en el fútbol, como en la vida, las cosas no siempre son como uno quiere. Me hubiese gustado permanecer más tiempo en el club y haber jugado más partidos defendiendo esta camiseta que tanto significa para mí", añade en su despedida.

El canterano no llegó a un acuerdo para su renovación debido a que no se le garantizaba su presencia en el primer equipo. Las negociaciones se fueron estancando hasta el desenlace de la marcha del centrocampista.