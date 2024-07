Riki: “Lucas es el baluarte, en Segunda será un jugador muy importante”

226 partidos y 58 goles trazan la vida de Iván Sánchez-Rico Soto, Riki para quienes disfrutaron de su fútbol durante siete años en el Deportivo. Desde Madrid, disfrutando de unos días en su campus de fútbol en Aranjuez, su localidad natal, recuerda su paso por A Coruña y el futuro del club, en el que invita a soñar con la doble promoción.

¿Vio el ascenso y la fiesta posterior de la afición?

No seguí mucho los partidos, pero fue justo vencedor. La fiesta me recordó al ascenso del año 2012 nuestro. Allí la afición se ha volcado mucho con el club. Incluso ahora que han venido momentos duros. Han pasado de poder ascender a Primera a estar en Primera RFEF, eso es muy duro, pero ahora ya se ha dado un paso para conseguir el objetivo de regresar a la élite.

¿Cree que puede haber un doble ascenso seguido o es mejor mantener los pies en el suelo?

¿Y por qué no? Fíjate en otras situaciones. Hasta que no se consolide la plantilla no se sabrá. Pero lo que tiene es que mantener la calma, crear un buen grupo y trabajar todos juntos para poder competir a buen nivel. Para nosotros fue muy importante, aunque éramos equipos muy diferentes. Este acaba de subir con ilusión y nosotros veníamos de descender con 43 punto. Para nosotros era obligatorio. No ascender era un fracaso. Ahora se irá viendo con el paso de las jornadas.

¿Qué le espera en Segunda?

Este año va a ser una liga muy dura. Han descendido Cádiz, Granada, Almería, ha subido también el Córdoba y el Málaga… va a ser una liga muy competitiva y larga.

¿Recuerda cómo fue su año? Fue la única que jugó.

La primera y la última (se ríe). Aquel año con el Dépor fue muy intenso, teníamos la obligación de ascender. Teníamos unos jugadores muy importantes, pero nos costó sangre sudor y lágrimas. Hicimos récord histórico en liga, pero fue un año para disfrutar que siempre tendré en el recuerdo. Aunque fíate nosotros la liga que nos tocó. Tuvimos que ascender con 91 puntos, que sigue siendo el récord histórico.

¿Notaban la presión?

Sí, existía y se notaba. Teníamos gente importante y teníamos la obligación de ascender. Tú ves Riazor lleno todos los domingos y claro. Disfrutamos, sufrimos y, al final, cumplimos. Recuerdo aquel vestuario porque fue uno de los mejores que tuve en mi carrera. Pero sí había presión porque tú representas a un club como el Deportivo. Cuando las cosas van bien y te aplauden es muy bonito. Cuando se tuercen tienes que ser fuerte para reconvertir esa situación. El Deportivo mueve mucha masa. Aunque creo que la próxima temporada en Segunda van a disfrutar más. No tendrán tanta presión por ascender como el año pasado.

Lucas, como usted, se estrenará en la categoría de plata?

Lucas es el baluarte del equipo. No solo por la experiencia que tiene y lo buen futbolista que es. También por cómo se siente él en su ciudad. Si le respetan las lesiones hará una buena temporada. Será el que tire del carro porque en Segunda va a ser un jugador muy importante. Una buena planificación del equipo, con Fernando Soriano, es la clave de la temporada. Sabiendo cuál es el objetivo y qué se puede fichar. A raíz de ahí ya hay una base importante para por lo menos competir todos los partidos.

Llegó en 2006 al Dépor, ¿cómo lo recuerda?

Yo tenía 25 años y venía del Getafe, pagando casi la cláusula de rescisión, después de dos años muy buenos. Estaba Lendoiro de presidente y Caparrós de entrenador. Luego había jugadores muy importantes de la talla de Valerón o Coloccini. Gente muy consolidada. Aquel primer año no me salió muy bien, la verdad. Fue una temporada en la que me costó, pero según pasaron los años, fui a mejor.

¿Cómo eran Caparrós y Lotina?

Caparrós era más temperamental. Era un técnico más de trabajo, estar juntitos y transitar. Miguel Ángel en ese sentido era mucho más tranquilo. Tenía un estilo diferente, pero éramos un equipo muy trabajado, nunca pasamos apuros excepto en la última temporada. Lotina estuvo cinco años y no todo el mundo puede decir eso. Luego ya fue distinto. Con Oltra, que ascendimos y luego lo echaron; un portugués (Domingos Paciencia), que se fue pronto; y Fernando, que casi hacemos la heroica con él.

¿Recuerda a Paciencia? ¿Cómo fue aquello?

Sí, vino Domingos con un equipo de trabajo totalmente nuevo. No jugábamos mal pero no ganábamos. Recuerdo un partido que perdimos en casa y la gente se había echado encima. Él no lo vio bien y se fue. Son circunstancias que pasan en el fútbol. Él quizá no conocía lo que era el club, la afición y la liga. Había estado siempre en Portugal. No pudo con esa presión o no quiso y se marchó.

En aquellos años jugó varios partidos ante el Celta. ¿Cómo recuerda los derbis?

Eran partidos muy disputados, con mucha rivalidad entre aficiones y equipos. También entre jugadores, más por su parte, que salían a hablar. Iago o Hugo Mallo… cosas del fútbol. Ellos al ser de Vigo lo vivían con mucha intensidad a la hora de manejar las palabras. A mí, personalmente, la afición del Celta siempre me ha tenido en el ojo del huracán. Será por los goles que les he metido (se ríe).

¿Esos piques motivaban más? ¿Se notaba entre semana que el domingo tocaba derbi?

Claro. Además en A Coruña se vive con otra intensidad. Son derbis de Galicia y eso es lo más importante. En aquellos años eran muy intensos. Sobre todo en Segunda. Recuerdo perfectamente cuando ganamos con aquel golazo de Lassad en Riazor y el otro por 3-2 con gol de Borja al final. Imagínate cómo se quedaron. Los seis puntos se los ganamos en el final.

¿Recuerda qué jugador era más difícil de enfrentar en los entrenamientos?

Imagínate, con todo lo que había... Pero yo me quedo con Manuel Pablo o Laure. Te ibas una vez de ellos y ahí estaban otra vez.

¿Podía alguien igualar en físico a Manuel Pablo en pretemporada?

No te imaginas cómo corría en los tests. Había unos cuantos. Filipe o Guardado tenían también buen físico. Aquellas pretemporadas eran duras, pero porque a fin y al cabo son para ponerse bien en forma. De todas formas hemos sido unos privilegiados por la profesión que teníamos. Aunque tengas que entrenar mañana y tarde durante un mes… ya ves lo que es. Te das cuenta cuando dejas el fútbol.

¿Después de tantos años guarda algún rinconcito de A Coruña?

He disfrutado mucho en cualquier lado. Siempre que venía de visita íbamos a la Torre de Hércules. Pero también me gustaba a Costa da Morte. Es muy bonito. Solo he vuelto un par de veces, me gustaría volver por allí algún día. Mi hija nació en A Coruña. Una parte de mí es coruñesa. La mitad de mi carrera futbolística la hice allí. Cuando voy, la gente todavía se acuerda de mí y digo: ‘Qué bien’. En A Coruña siempre me he sentido muy querido, que es lo que al final se lleva uno cuando se retira.

