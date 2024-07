El Deportivo, a la cola en los fichajes

Es un mes de julio atípico en las oficinas de la Plaza de Pontevedra después del primer junio tranquilo en varios años. El Deportivo terminó hace cinco semanas su temporada tras proclamarse campeón de Primera Federación al vencer al Castellón y alzar el título que le consagró como el mejor equipo de la categoría. Sin embargo, desde entonces las novedades solo han llegado en forma de renovaciones, muchas de ellas automáticas tras el ascenso, y otras capitales para el futuro del club, como la de Mario Soriano, la única cara nueva con la que contará Imanol Idiakez respecto a la plantilla de la 23/24. Un ‘fichaje’ excelente, aunque de momento, la única incursión. Imanol Idiakez, por tanto, se reencontrará con prácticamente el mismo grupo de jugadores que dejó en junio. A excepción de las salidas ya confirmadas.

La cantera tapará algunos huecos en las primeras semanas y algunos pelearán por ganarse su sitio. No obstante, el Deportivo necesitará varios fichajes para sumar alternativas a un elenco ya de por sí dotado de calidad y con garantías competitivas. Aunque tendrán que llegar, por lo menos, media docena de fichajes. Urge reforzar los laterales y el centro del campo, en el que Rubén López es de momento la única alternativa a José Ángel y Diego Villares.

Sin David Mella, concentrado con la selección, Berto Cayarga tendrá la oportunidad de mostrarse en unas bandas en las que Yeremay Hernández parte de titular, Mario Nájera buscará su hueco y Davo querrá no perder comba. Solo la mediapunta parece cerrada, con Mario, Lucas y Hugo Rama. Mientras que en la delantera, donde ahora mismo están Barbero, Alcaina, Ochoa y Kevin Sánchez, se busca un fichaje. También en la portería, donde repetirán Parreño, Puerto y Alberto esta pretemporada.

El mercado no es ágil. No ayuda la falta de movimientos tanto en Primera como en Segunda División. Muchos equipos están a la espera de lo que pueda caer de plazas jugosas. Entre ellos, claro, el propio Dépor. El cuadro blanquiazul ha tocado algunas puertas altas, de las que elevan el nivel, aunque de momento no ha podido oficializar nada. La realidad marca que los blanquiazules ahora mismo se sitúan en la cola de LaLiga Hypermotion. De los 22 equipos que la componen, 19 ya han oficializado algún movimiento. Solo Racing de Santander, Málaga (promocionado el 23 de julio en play off) y los coruñeses están en blanco.

El Almería marca el paso

En el mercado de Segunda División destaca principalmente el Almería, con un buen músculo económico tras el descenso. A los refuerzos de Maximiano y Bruno Langa (opción de compra tras cesión), se ha sumado Nico Melamed, uno de los talentos del recién ascendido Espanyol. Hay otros clubes que también han aprovechado el tiempo, como el Tenerife, el Eldense y el Racing de Ferrol, con cinco incorporaciones, los tres que más se han movido. Eibar y Burgos, los últimos en estrenarse en el mercado.

El Dépor se situará en una escala inferior en cuanto a límite salarial respecto a los descendidos y a otros equipos que llevan más tiempo en Segunda. Soriano tendrá que afinar para acertar en las incorporaciones, aunque parte con la ventaja de su base, con experiencia probada y nivel para competir.