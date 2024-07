Rubén López: "Veo la pretemporada como una oportunidad para convencer a Imanol"

Se acabó el verano para la plantilla del Deportivo y para un Rubén López que está ansioso por poderle demostrar a Imanol Idiakez que se merece un sitio en la plantilla de la próxima temporada. El próximo mes será su oportunidad de mostrarse y ganarse un hueco en el regreso a Segunda: "La pretemporada la veo como una oportunidad para convencer a Imanol. También un premio por el trabajo que hice la temporada pasada. Intentaré seguir teniendo minutos con el primer equipo".

Todavía no han podido hablar jugador y entrenador de cuál será su rol, aunque él está preparado para todo. Quiere luchar por conservar su plaza, tal y como hizo la pasada campaña: "Mi idea es convencerle para contar con sus planes. Que me siga dando oportunidades. No hemos tenido momentos para hablar, pero la idea es que esté en la dinámica de los entrenamientos y después veremos si cuento para él para los partidos, para el Fabril o para lo que sea".

El centrocampista de 19 años tiene claro en quién se fija de cara a su evolución como futbolista. Al primer equipo ha llegado como un jugador todoterreno, de abarcar mucho campo y jugar en una segunda o tercera altura. Aunque él se imagina evolucionando a un mediocentro más posicional. "Ahora mismo todo el mundo se está fijando en Rodri. Sí me gustaría ser un perfil así como el de Rodri en la selección y en el City", explica el de Silleda, quien reconoce que "siempre" ha jugado "un poco más atrasa en la posición de seis".

"Me da igual ser 8 o 6. Lo que más me gusta es de 6" Rubén López

Rubén López no teme a los fichajes. Sabe que acabarán llegando, pues el Dépor de momento no ha realizado ninguna incorporación, más allá del regreso de Mario Soriano, a quien ve como "un jugador diferencial" en la categoría. Preguntado por el mercado, prefiere mantenerse al margen: "Si va a venir alguien no puedo meterme. Intentaré seguir trabajando para ganarme un sitio y los minutos que me propongan. "Si viene será para sumar y para mejorar al equipo", remarcó.

También habló de Pablo García, el más joven entre los jugadores que han arrancado los entrenamientos con el primer equipo. Tiene apenas 16 años. "A pesar de que es bastante más joven que yo, se le ve un chaval muy maduro y trabajador. Lo que está logrando es gracias a su trabajo y su calidad. Le deseo mucha suerte. Es un compañero encantador", explicó sobre el canterano.