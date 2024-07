Barbero quiere revancha en Segunda: "Ahora soy otro tipo de delantero"

Iván Barbero es uno de esos jugadores que ya tiene experiencia en Segunda División. Más de 40 encuentros en los que no consiguió afianzarse ni en Almería ni en el Alcorcón, donde más participación tuvo y con el que anotó dos goles. No obstante, han pasado ya varios años desde entonces y el ariete que regresa es otro futbolista: "Nos costaba tener ocasiones. Un delantero sí se ve mermado. Fue un año de mucho aprendizaje. Creo que ahora soy otro tipo de delantero, creo que he crecido más también como persona". Además, explica que tiene "esa espinita clavada" de poder "hacer buenos números en el fútbol profesional". Por eso, afronta el regreso con "muchas ganas e ilusión" para poder demostrar su nivel y espera que el Dépor aspire "a lo más alto".

Esa experiencia será útil en una categoría que define como "muy igualada" y en la que la diferencia la marcan "los pequeños detalles". Para la vuelta a la categoría de plata, el Dépor aguarda ha recuperado a Mario Soriano y busca algún fichaje más en la parcela ofensiva. Una situación que no preocupa al de Roquetas del Mar, motivado por la competencia: "Es bueno tener competencia y será bueno que vengan más jugadores para que el míster pueda elegir. Nosotros tenemos que ponerle las cosas difíciles para demostrar que podemos tener sitio en el once".

Entre la competencia está el joven Martín Ochoa. El riojano figura como futbolista a todos los efectos del primer equipo y peleará por quedarse en la plantilla junto a Raúl Alcaina y el propio Barbero. "Martín lleva tiempo con nosotros. Lo conozco del año pasado y es un delantero muy habilidoso que nos puede aportar cosas distintas. Tiene muchas ganas y ambición. Es bueno que aprieten porque al final van a tener su oportunidad", explicó.