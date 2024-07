Barba: "Ha sido una etapa preciosa, siempre he hecho todo lo que estaba en mi mano"

Después de más de un centenar de partidos con el Fabril, Álex Barba (A Coruña, 2001) se despide definitivamente del Deportivo, a donde llegó siendo un juvenil y se marcha “más maduro” en busca de nuevas aventuras.

¿Ya ha digerido su salida?

Era una cosa que ya sabía que se iba a dar desde hace un mes. Cuando llega el día y recibes tantos mensajes sí que te choca un poco, empiezas a pensar en todo lo que has vivido. Ha sido una etapa preciosa y choca un poco, pero ya estoy pensando en el futuro.

¿Hubo opciones de seguir?

Cuando acabó la temporada nos sentamos a hablarlo. Tenía claro que mi etapa aquí se había acabado. Llevaba un par de años sin contar con toda la importancia que yo consideraba que debía tener. Acabé mi etapa sub 23 y fue algo muy natural. No se planteó porque desde el principio dije que no quería continuar.

¿Ya tiene destino?

No tengo nada decidido. Tengo alguna oferta, pero no he decidido nada porque va a ser una decisión que quiero tomar con paciencia. Va a ser un cambio importante.

¿En qué piensa de cara al futuro? ¿Nuevos retos?

Me centro más en el proyecto deportivo que si es cerca o lejos. El año que estuve en Inglaterra me sirvió mucho para madurar y para saber lo que es una experiencia fuera de casa. Por esa parte no me da miedo a irme lejos.

Más de un centenar de partidos. ¿Con qué se queda?

Me llevo un montón de momentos imborrables. El primer año que estuve en el Fabril con Manuel Pablo y Valerón, con gente veterana, Rayco, Villares… ese año me sirvió para aprender mucho. Venía de juvenil siendo prácticamente un chaval. Fue de aprendizaje total. Luego los años con Óscar fueron muy buenos. Tuvimos un grupo increíble y siempre arriba. El ascenso, que fue una experiencia brutal. Al final Óscar lo comenta: hay que disfrutar los ascensos porque nunca sabes cuándo vivirás otro. Fue una etapa preciosa. Me llevo gente brutal y momentos imborrables.

¿Se ha parado a pensar que en el siguiente vestuario ya no será el veterano? Le tocará ser el joven.

La verdad es que no. No sé a dónde iré todavía. Soy consciente, pero también me apetece entrar en otro tipo de vestuario.

Antes hablaba de Manuel Pablo y Valerón. ¿Cómo es tenerlos de entrenadores?

Fue una experiencia inolvidable. Yo iba a Riazor de pequeño y los veía jugar. Recuerdo más a Valerón. Al final en cualquier indicación que te dijesen… Valerón por ejemplo me ayudó mucha la hora de orientarme y tal. Y claro, si venía de alguien como ellos, prestabas más atención.

¿Quién hacía de poli malo?

Valerón, el hecho de ser primer entrenador yo creo que era más él. Los dos sabían cómo decirte las cosas sin necesidad de gritar o echarte una bronca. Tú ya te dabas cuenta por cómo te lo decían si lo hacías bien o mal.

Álex Barba en un partido con el primer equipo ante el Alavés / Carlos Pardellas

¿Y Gilsanz?

Tengo una relación súper buena con él. A pesar de todo siempre teníamos alguna coña. Hubo una que jugaba siempre fuera de casa y en casa no tanto. Era una relación de mucha confianza, ya no solo hablar de temas deportivos, también personales.

¿Cómo es el trabajo físico en Abegondo? ¿Se introduce pronto?

Lo he vivido, desde dentro y en Abegondo se está trabajando muy bien. Hay un cambio brutal en este tema, pero porque es necesario. El fútbol está evolucionando en lo físico y puede costar más aunque tengas nivel. El trabajo es muy alto.

Llegó a tener una oportunidad con Fernando. ¿Cómo lo recuerda?

Fue todo muy rápido. En navidad recuerdo que tenía vacaciones y me llamó Barritos. Me llamó para entrenar los últimos días de diciembre y los primeros de enero, y el seis ya fui convocado. Estoy súper agradecido a todo el mundo, en especial a Fernando Vázquez, a quien también le mando ánimo porque ha estado un poquillo malo. Fue una gran experiencia. Poder pisar Riazor, aunque fuera en época post-COVID, fue inolvidable.

Desde entonces ha visto a otros compañeros promocionar. ¿Emocionalmente es difícil de gestionar?

Al final no es sencillo. Cualquier jugador de un filial ha tenido importancia y minutos en el juvenil. El hecho de no jugar y más siendo capitán te choca un poco. He intentado llevarlo de la mejor forma posible. Digerirlo no es fácil, a medida que iba pasando el tiempo lo llevaba lo mejor posible y trataba de ayudar en lo que estuviese en mi mano.

¿Le queda alguna espinita?

No, son todos recuerdos buenos. No creo que tenga ninguna espinita. El objetivo de subir a Segunda Federación lo conseguimos. A nivel individual siempre he hecho todo lo que estaba en mi mano, así que tengo la conciencia tranquila.

¿Cómo ha cambiado el Álex persona desde que llegó a Abegondo hasta ahora que se marcha?

Al convivir todos los días con ese Álex no sé lo que ha cambiado. Estoy seguro de que en ciertas cosas: madurez como persona. Ese año con Valerón y Manuel Pablo me dio una madurez brutal y por el vestuario y la relación que había en él. Te diría eso. La madurez.