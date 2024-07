Petxarroman, el comodín de Xabi Alonso: "Fue muy importante para él"

Alex Petxarroman, flamante nuevo lateral derecho del Deportivo, comenzó a acariciar la elite del fútbol en la temporada 2020-21, coronada con el ascenso a Segunda División de aquella Real Sociedad B comandada por Xabi Alonso. Aquel Sanse del ahora técnico del Bayer Leverkusen asombró en un curso post COVID en el que el que fuera jugador de Real Madrid, Liverpool o Bayern empezó a mostrar su libreto. Petxa, como es conocido el nuevo futbolista blanquiazul, fue uno de sus jugadores más importantes.

“Yo hago medio año, porque salgo de mi primera lesión de rodilla y en la otra mitad del año busco tener más minutos. Es la primera vez que salgo cedido y es verdad que hacen un año increíble”, recuerda Jorge Martínez-Losa, recién desvinculado del Fabril tras una etapa de seis meses y excompañero de Petxarroman en la cantera txuri-urdin. “Tengo muy buenos recuerdos con él y encima era un jugador muy importante para Xabi”, añade.

Aquella Real Sociedad B lo utilizó como un recurso muy popular estos días en el fútbol que proponen entrenadores como Xabi Alonso: el del lateral que se convierte en un interior en fases ofensivas para generar superioridades. A Petxa le iba como un guante ese papel. “Es un jugador muy técnico, muy habilidoso con balón y que tiene muchos registros. De lo que se aprovechaba el Sanse es que muchas veces él iba a jugar por dentro. Hacía un poco más esa situación de cuarto mediocentro y a partir de ahí era un poco donde nosotros encontrábamos las superioridades. Xabi Alonso eso lo supo ver perfectamente. Era muy difícil defender esas situaciones”, expone el exdelantero del Fabril, en busca estos días de un nuevo destino. “En ataque muchas veces era Alex el que venía hacia adentro en determinados momentos del juego. A nivel técnico y de capacidad de entender el juego es espectacular. Lo cogió muy rápido, a la primera, y a partir de ahí se creaban muchas superioridades en salida de balón”, insiste.

Petxarroman fue uno de los jugadores que más llamó la atención de aquella Real B. “Hizo un año espectacular, fue súper importante”, subraya Martínez-Losa. Aquel curso no pasó desapercibido para el eterno rival de los donostiarras, que se llevaría al jugador aprovechando que acaba edad sub 23. En el Athletic, sin embargo, no tuvo el mismo rendimiento. “Ese salto es difícil, pero en Andorra se ha visto que es un jugador más que válido para Segunda División. Tiene muchos recursos, ataca bien, defiende bien, tiene un físico muy bueno para la categoría...”, resume el exdelantero del Fabril.

El Deportivo contará con un perfil complementario al de Ximo Navarro, quizá un poco diferente. “Igual Ximo es un jugador mucho más físico, más potente, más rápido, de incorporaciones y meterle tralla. Petxa también tiene eso, pero puede aportar otras cosas a nivel técnico, de filtrar balones, faltas, córners... Creo que han pensado también en eso, en tener registros diferentes y completar una plantilla potente”, reflexiona Jorge Martínez-Losa.