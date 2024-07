Álex Petxarroman: "Cuando me salió la opción del Dépor no me lo pensé"

Álex Petxarroman, segundo refuerzo veraniego del RC Deportivo, reconoció este jueves que cuando recibió la oferta del club blanquiazul no se lo pensó demasiado.

"Estoy muy feliz de estar aquí, con muchas ganas. Sé a dónde vengo, el club que es el Dépor y la historia que tiene. En el momento en el que me sale la opción de venir no me lo pensé, estoy con muchas ganas de empezar a competir porque por delante tenemos un año muy bonito", manifestó en su comparecencia ante los periodistas.

El exjugador del Andorra se definió como un futbolista "rápido e inteligente en la toma de decisiones", que se puede adaptar "a jugar por dentro o en los dos laterales".

Formado en la cantera de la Real Sociedad, en 2021 Petxarroman firmó por el Athletic Club, con el que disputó 17 partidos en Primera División esa temporada.

La campaña siguiente jugó cedido en el FC Andorra de LaLiga Hypermotion, con el que disputó 13 partidos en el curso 2022-23. Al finalizar esa campaña se desvinculó del club bilbaíno y firmó con el Andorra, con el que participó en 31 partidos, 27 de ellos como titular, en este último campeonato.

"Llevo dos años en Segunda, una liga muy larga y en la que hay mucha igualdad. Aquí tienes que ir partido a partido, sumando la mayoría de los puntos porque todos aprietan", avisó el defensa vasco, quien recordó que viene de descender con el Andorra después de sumar 43 puntos.

Por último, Petxarroman destacó la "confianza" que le ha mostrado la dirección deportiva del Dépor con un contrato para las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2028.

"El club me ha dado una confianza muy grande desde el principio, espero devolvérsela en el campo con rendimiento y buenos partidos", afirmó el defensa vasco.