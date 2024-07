Escudero, el primero de otros cuatro

Sergio Escudero (Valladolid, 1989) se ha convertido en el tercer fichaje del Deportivo este verano tras las incorporaciones de Luis Chacón y Alex Petxarroman. Firma por dos temporadas como refuerzo para el lateral izquierdo, posición que había quedado especialmente coja tras la despedida de Mikel Balenziaga.

Futbolista con un perfil parecido, veterano y con amplia experiencia en la elite, Escudero se había convertido en la opción preferida del club para reforzar el lateral zurdo. El jugador había dado prioridad a la oferta deportivista sobre las otras que tenía sobre la mesa tras abandonar el Valladolid, donde fue imprescindible para el regreso de los pucelanos a Primera, y está previsto que esta mañana ya se entrene en la ciudad deportiva de Abegondo con sus nuevos compañeros.

Reforzar el lateral izquierdo se había convertido en una prioridad. Imanol Idiakez solo disponía de Iano Simao para esa posición y el futuro del guineano no está del todo claro. “Es ahora mismo la posición que más descubierta tenemos en la parte defensiva”, reconoció ayer el director de fútbol blanquiazul, Fernando Soriano, antes de que se confirmase el fichaje.

Escudero, sin embargo, no será el último. El club busca otros cuatro refuerzos en este mercado: un portero, un mediocentro, un extremo y un delantero. Soriano, sin embargo, puntualizó que el mercado todavía se encuentra en una fase inicial.

“Vamos viendo, es temprano todavía, acabamos de empezar y no hemos jugado ningún partido de pretemporada. Por supuesto en el centro del campo sí que vemos que tal vez necesitemos algún refuerzo y con el paso de los días iremos tomando decisiones. Es cierto que al tener la plantilla bastante cubierta pensamos que tienen que ser retoques para moldear y por supuesto siempre que podamos mejorar, mejorar. En ese sentido lo tomamos con tranquilidad”, reflexionó el director de fútbol blanquiazul.

En la libreta de Fernando Soriano también está anotada la portería, que cuenta con varios inquilinos. “La portería la vamos a reforzar, ahora mismo está Germán, está Eric, Alberto y Hugo. Alberto va a competir con ficha de Fabril, ayudará al primer equipo si el entrenador lo cree conveniente, pero la idea es hacer la incorporación de otro portero”, apuntó el director de fútbol acerca de la llegada de otro guardameta.

En la delantera las opciones también pasan por la llegada de un futbolista que complemente a Barbero y Lucas, aunque en la recámara también está Martín Ochoa, futbolista ya de pleno derecho del primer equipo. “Arriba el mercado está abierto. Es cierto que estamos mirando opciones de mercado que nos puedan mejorar, pero todavía falta mucha pretemporada y tenemos que estar abiertos a todas las situaciones”, destacó Soriano.

En la mediapunta hay menos necesidades tras el fichaje de Luis Chacón y el regreso de Mario Soriano. Los esfuerzos irán centrados a contratar un extremo. “Tal vez en esa posición estamos cubiertos, pero también hay polivalencia. Luis este año ha jugado mucho por las dos bandas. La idea es firmar a alguien más por fuera. Iremos viendo. Queda algo más de un mes de mercado. Hay que estar pendientes, ir viendo los partidos de pretemporada, analizando la plantilla día a día...”, apuntó el responsable de la dirección deportiva.

Petxarroman: “En el momento en el que me sale la opción del Dépor no me lo pensé”

Alex Petxarroman, segundo fichaje del Deportivo, reconoció que cuando recibió la oferta del club blanquiazul no se lo pensó demasiado. “Estoy muy feliz de estar aquí, con muchas ganas. Sé a dónde vengo, el club que es el Dépor y la historia que tiene. En el momento en el que me sale la opción de venir no me lo pensé, estoy con muchas ganas de empezar a competir porque por delante tenemos un año muy bonito”, manifestó en su presentación acompañado del director de fútbol blanquiazul, Fernando Soriano. El nuevo lateral derecho deportivista se definió como un futbolista “rápido e inteligente en la toma de decisiones”, que se puede adaptar “a jugar por dentro o en los dos laterales”. En las dos últimas temporadas militó en el Andorra y advirtió del nivel que le espera al Deportivo en Segunda División. “Llevo dos años en Segunda, una liga muy larga y en la que hay mucha igualdad. Aquí tienes que ir partido a partido, sumando la mayoría de los puntos porque todos aprietan”, avisó el defensa vasco. Petxarroman destacó la “confianza” que le ha mostrado la dirección deportiva del Dépor con un contrato para las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2028, y como complemento a Ximo Navarro en el costado diestro de la defensa. “El club me ha dado una confianza muy grande desde el principio, espero devolvérsela en el campo con rendimiento y buenos partidos”, afirmó el defensa vasco ayer en su presentación.