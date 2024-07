El Dépor Abanca espera a su fichaje estrella y renueva a Lía

El Dépor Abanca da los últimos retoques a su plantilla con la renovación de Lía hasta 2026 (se irá cedida al Villalonga, de Segunda RFEF) y a la espera un nuevo fichaje que falta, pero que será el que redondee el proyecto. "Falta alguna cosa de última hora y no tardemos mucho en anunciar. Hay algo a punto de cerrar que me ilusiona mucho", apuntó esta mañana Irene Ferreras.

El Dépor Abanca de Liga F ya está casi perfilado y con Irene Ferreras al mando, a pesar de las dudas en torno a su futuro. "Se me comunica que se confia en mí, soy luchadora y me gusta tener retos delante. Es mi tercera temporada y la ilusión está intacta. Me sirve para crecer como entrenadora. El foco tiene que estar en nuestro trabajo. Estoy tranquila y feliz de continuar. Siento que tengo la capacidad de aportar al equipo", razonó reafirmada.

El Dépor Abanca se ha reforzado pero no pierde vista a la cantera. "La idea del club es clara, darle cabida. No se pueden acelerar procesos, hay que ser coherentes e invertir esfuerzo en ellas, pero de momento hay que tirar de las que están preparadas hoy" contó.