Diego Gómez: “Saír cedido foi cousa miña, faltábame un clic para dar o salto ao primeiro equipo do Deportivo”

Diego Gómez (Amoeiro, 2004) é unha das grandes promesas de Abegondo, pero nos próximos meses xogará no Arenteiro en Primeira RFEF coa idea de chegar feito e listo para o asalto a Riazor.

Como foi a estrea no seu novo club?

Ben, no Arenteiro, moi ben. Dende o primeiro día, foi hoxe (por onte), espectacular.

O problema foi a calor, non?

Empezamos a adestrar ás nove da mañá, pero houbo momentos de 38 graos.

Falou co novo míster?

Si, o básico: se estaba contento, se estivera facendo pretempada...

Tiroulle xogar ao lado da casa?

É un plus poder estar cos meus pais, coa miña avoa e coa miña moza. Agradécese. Penso que durante o ano vouno notar.

Todo iso tamén inflúe porque non son máquinas...

Totalmente. Aínda que na Coruña xa tiña un entorno bastante familiar, coma quen di, estar aquí na casa é fenomenal.

Como xurdiu a posibilidade de saír a préstamo?

Foi cousa miña. Vinme que me faltaba un pequeno clic para dar o salto completo o primeiro equipo e vin as opcións que tiña para poder xogar este ano e para o próximo ser da primeira plantilla (do Dépor) a todos os efectos. Xurdiu a opción de saír cedido e a verdade é que eu penso que é o mellor para min: xogar, ter minutos, medrar e madurar como futbolista para o ano que ven estar o máis preparado posible para botarlle unha man ao Deportivo.

Era mellor non esperar a ver se tiña un oco no Dépor e despois chegar tarde ao seu novo equipo?

Dende logo. Vin que o Arenteiro tiña moito interese en min, que me querían de verdade. Penseino coa miña xente a coa miña familia e ao final como futbolista ter un ano de protagonismo era o mellor para o meu desenvolvemento.

A Segunda RFEF xa non era o seu sitio?

Foi un bo ano e aprendín moito, pero xa me chegou. Coido que tiña que dar outro paso.

A lesión cortoulle moito?

Cando acababa a liga era cando tiña mellores sensacións, cando me atopaba de novo máis fino. Foi unha pena que a liga non durase catro partidos máis.

Arrincou a tempada en moi boa forma e chegou a lesión cando podería ter tido un oco cos maiores...

Posiblemente fose así, aínda que nunca se sabe. O fútbol conleva ter lesións e tamén que saber vivir con elas.

Foi o Dépor comprensivo a súa pretensión de saír cedido?

Sen dúbida. Portasen dende o primeiro momento moi ben comigo, aceptan a cesión sen ningún problema. Soriano cóidame moito. Demostraron que contan comigo e que son un proxecto de club renovándome ata o ano 2028.

Que fala co director de fútbol? Que consellos lle da?

Falo o básico. Dime que mellore, que os dous temos o mesmo obxectivo: que eu chegue a ser importante no primeiro equipo.

Hai renovacións e oportunidades para Mella e Yeremay. Senten o primeiro equipo máis preto?

Fernando e o club apostan moito pola canteira e vese coas renovacións. É o mellor para nós porque non hai mellor sitio para xogar que A Coruña, polo que nos queren os seareiros, polo que nos transmiten. E para o Dépor nada mellor que vaiamos cara adiante.

Que van facer Rubén López e Martín Ochoa este ano sen vostede?

Dáme pena porque quítanme dous dos meus mellores amigos, pero estaremos en contacto. Xa quedaremos para facer algunha cea.

O Arenteiro queríao dende hai tempo?

Nin idea. Eu non escoitaba nada, só adestraba, pero no momento no que miramos foron os que máis apostaron e máis confianza e condicións me podían dar.

Sentiu esa aposta?

Regalar non lle van regalar nada nin a min nin a ninguén. O meu rol eu quero que sexa importante e poder axudar para ir cara adiante.

Foi un equipo do que saíron moitos xogadores o ano pasado...

Está o caso de Luis Chacón, que fixo un gran ano no Arenteiro e que é un gran xogador. Aínda así, en xeneral, a Primeira RFEF é unha liga de moito nivel na que se fas un bo ano, penso que sirve para curtirte persoal e futbolísticamente.

Estará en menos dun ano de volta para triunfar no Dépor?

É o meu sono e polo que vou loitar todos os días: por chegar a Riazor e comer o campo.

