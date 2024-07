Hugo Rama retrocede para avanzar

Cuando encara el final del mes de julio y el inicio de agosto, el Deportivo está a medio camino en la travesía que se ha marcado para reforzar su plantilla en el regreso a Segunda División. Ya ha sumado a dos laterales como Álex Petxarromán y Sergio Escudero y a un futbolista de segunda línea como Luis Chacón. Faltan piezas, pero hay otras zonas ya al nivel máximo de ocupación como la mediapunta. Uno de los futbolistas que se puede ver afectado por este overbooking es Hugo Rama. Con el eumés, Lucas Pérez, Yeremay Hernández y Mario Soriano habilitados para jugar como enganches por el centro, el de Oroso no lo tendrá nada fácil para tener minutos en su posición natural. Eso sí, el destino puede tenerle reservada una reubicación para encontrar su hueco en este Dépor.

La lesión de José Ángel y la falta de efectivos en la zona de pivotes hicieron que Idiakez lo alinease en el primer amistoso ante el Ourense CF unos metros más atrás junto a Diego Villares. No es la primera vez que retrasa su posición para participar más en la creación, pero lo ha hecho sobre todo en equipos con un pivote y dos interiores, algo más resguardados, ahora lo hizo en un doble mediocentro.

El duelo suponía la prueba inicial del verano y estaba, en parte, condicionada por la baja de José Ángel. Eso sí, puede ser una rendija que se le abre al exfabrilista en una posición que, a diferencia de la mediapunta, está corta de efectivos. La secretaría técnica, encabezada por Fernando Soriano, busca un pivote que haga de recambio del sevillano, un puesto que ya no estuvo doblado la pasada temporada y en el que Jaime Sánchez ejerció de improvisado relevo, muy del gusto de Idiakez. En Segunda no se puede permitir el equipo coruñés esta situación provisionalidad, pero sí que analiza afrontarla en el relevo de Diego Villares, otra posición sin dueño.

El equipo coruñés busca, aunque con una menor intensidad, un recambio creativo que ocupe la vacante de Salva Sevilla. Hasta que el mercado no le ofrezca un jugador que mejore lo que tiene es una posición en la que hace méritos Rubén López y en la que también pueden encontrar acomodo Hugo Rama e incluso Mario Soriano. Estos dos últimos se verían favorecidos si el equipo apostase por un 4-3-3, pero habrá situaciones adversas de partido que requieran soluciones arriesgadas.

Hugo Rama dejó atrás los problemas físicos del final de la temporada pasada y ha empezado el trabajo veraniego como uno más. Es un futbolista considerado por Idiakez, quien valora su ascendencia en el grupo y al que le ve margen de mejora y de crecimiento si ajusta algunos aspectos de juego, tal y como reconocieron ambas partes en el ejercicio pasado. Eso sí, el ex del Oviedo, a pesar de ser un fichaje deseado y de venir en 2023 de un equipo de Segunda, no respondió a las expectativas que levantó su contratación. Tuvo minutos, sobre todo con la larga lesión de Lucas de la segunda vuelta, no marcó la diferencia. Él es un futbolista de juego de posesión y el equipo coruñés se movía a toda velocidad. Ahora Hugo Rama tiene una nueva oportunidad.