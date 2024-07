Ximo Navarro, a cerrar la inestabilidad

Si Ximo Navarro está en condiciones es el lateral derecho indiscutible del Deportivo. Nadie lo duda. El andaluz, titular y activo en el primero amistoso de verano en Ourense, arrancó la temporada casi como la terminó. Siempre le persiguen los problemas físicos, pero fue clave en el tramo decisivo, en el que el equipo coruñés remontó camino del ascenso a Segunda. Sus arrancadas por la banda de O Couto alimentan la esperanza de que el físico le respete, se asiente en una posición que es suya y cierre la inestabilidad en un puesto que le ha dado muchos quebraderos de cabeza al Deportivo en las últimas temporadas. Desde la retirada de Manuel Pablo y la salida de Laure tras el segundo descenso de la era moderna a Segunda (2014), los únicos dos futbolistas que han logrado hacerse con la posición fueron Juanfran Moreno y Eneko Bóveda. Y uno con más aceptación entre el deportivismo que el otro.

La volatilidad en el puesto se acentuó desde el momento en el que el club coruñés salió del fútbol profesional. En la primera temporada, en la del COVID y la liga por tramos, aún se mantuvo Eneko Bóveda en la posición, pero las siguientes vieron pasar a muchos pretendientes por un puesto sin dueño. El primer ejercicio con Borja Jiménez fue quizás el más accidentado y eso que el nivel de los pretendientes era alto. Fue la temporada de la irrupción de Trilli y posterior lesión y desaparición, también de la reconversión de Víctor García, aunque también cayó por un problema físico de larga duración. Valín y Benito no contaban, el club tuvo que firmar de emergencia a un Antoñito de rendimiento inmediato, pero en base a sus condiciones. Un año con casi media docena de jugadores desfilando por un puesto maldito.

Antoñito llegó a última hora esa temporada, pero se hizo con el puesto en la siguiente. Empezó con Borja Jiménez y tuvo la confianza plena de Cano (no así de la grada), que prefería poner a Villares en la posición antes de alinear a Trilli, que dejó en contar tras el duelo de Badajoz y acabó saliendo del club rumbo al Barça B. El técnico andaluz llegó a asegurar que el futuro del vilalbés en el fútbol profesional estaba ligado a una potencial reconversión al puesto de 2. Hoy es capitán y básico en el Dépor como pivote.

La liga pasada, tras la llegada de Imanol Idiakez y Fernando Soriano, el lateral derecho fue la primera posición a reforzar, conscientes del déficit del puesto en las ligas pasadas. Llegó Paris Adot, quien perdió la batalla con Ximo Navarro, a pesar de los reiterados problemas físicos del ex de Mallorca y Alavés en el pasado otoño.

Es innegable que su presencia en el terreno de juego le sienta de maravilla al Deportivo. El equipo coruñés solo perdió un partido de los 20 en los que fue titular. Fue el 0-1 ante el Celta B en el que fue sustituido lesionado al descanso y no volvió a jugar hasta tres meses después (fue baja desde finales de octubre y regresó en enero). El resto del balance es de catorce victorias y cinco empates y una creciente sociedad con Mella. Ximo Navarro era capaz de cerrar la banda atrás, pero también de apurarla la línea de fondo para darle opciones al canterano y para que los defensores no centrasen su atención única y exclusivamente en el canterano. Los gestos de complicidad dentro y fuera del terreno de juego eran y son recurrentes. Cuando no estuvo Idiakez llegó a apostar por Jaime por delante de Paris. Ahora, con Petxarromán en la recámara y Pablo García llamando a la puerta, el deseo de todos es que Ximo se haga con el puesto y que juegue 30 partidos, algo que no logra desde hace cuatro años.