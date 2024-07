De Ángel a Aarón: un nuevo Sánchez Candil por A Coruña

Los últimos cuatro días le han servido a Ángel Sánchez Candil (Madrid, 1962) para refrescar la memoria y alimentar la nostalgia. La ciudad de A Coruña que se ha encontrado se parece poco a aquella en la que vivió entre 1985 y 1987. Fue su primera experiencia fuera de casa para intentar llevar al Dépor a Primera División. No pudo ser. Casi cuarenta años después le toca recoger el testigo a su hijo Aarón, aunque él partirá desde el Fabril. Uno mediocentro, el otro central, la misma llama les mueve. “Nos ha hecho mucha ilusión que fiche por el Dépor. Ya existió la posibilidad la temporada pasada, pero por estudios no pudo ser. A Coruña y el propio equipo me dejaron huella. Es una ciudad que siempre es especial, la gente es extraordinaria, él lo sabe. Yo viví dos años increíbles. Era joven, un tanto inexperto, pero todo aquello impacta”, refrenda Ángel unas horas después de regresar a Madrid y dejar a su hijo instalado y preparado para esta nueva aventura.

“Le he dicho que disfrute del juego, de los compañeros, de la experiencia y de A Coruña”, apunta Sánchez Candil sobre el consejo que le ha dado a su hijo, aunque en realidad tampoco considera que sea muy necesario porque “es muy responsable”. Será un paso más en una carrera incipiente para Aarón Sánchez Martín que le ha llevado a la cantera del Hibernian en Edimburgo y al DAV Santa Ana, Marbella FC y CF Fuenlabrada. Ahora, dirección a A Coruña y al Fabril a las órdenes de Óscar Gilsanz con “el propósito” de dar el salto al primer equipo. De momento, es una posición copada con Pablo Martínez, Pablo Vázquez, Dani Barcia y Jaime Sánchez, pero las temporadas son largas.

“Ya le dije alguna vez que ojalá yo hubiera sido la mitad de jugador que es él”, confiesa Sánchez Candil, quien no duda de las condiciones de su hijo. “Técnicamente es muy completo. Va bien de cabeza y con la pelota, se desenvuelve”, reafirma de un defensa que llegará para reforzar al filial tras la salida de Ángel Puerto y competirá por el puesto con Alejandro Pereira, Óscar Marotías y Rubén Vilela, subido definitivamente del Juvenil A.

Ángel Sánchez Candil también llegó a un Deportivo en Segunda División y que poco antes había estado en la tercera categoría nacional, en aquel caso Segunda B. Los paralelismos tienen matices porque este equipo se reestrena y aquel llevaba ya cuatro temporadas en la división de plata y ya había rozado el ascenso en 1983 en aquella tarde aciaga ante el Rayo Vallecano.

Ha pasado el tiempo, pero a Sánchez Candil aún le revolotea algún partido aciago de aquellas temporadas como los duelos del Tartiere en 1986 y de la promoción ante el Celta en 1987. “Aquella tarde de Oviedo”, desliza lamentándose de un partido en el que supuestamente cometió un penalti por mano que solo existió en la mente de Villena Peña, que antes había expulsado a Silvi tras un encontronazo con Thompson. Un año después, el penalti de Alvelo ante el Celta. “Ya no solo es la falta, que fue fuera del área, es que vino de una contra tras despejar ellos un saque de esquina con la mano”, recuerda. Ahora su hijo Aarón tiene la oportunidad de escribir una nueva historia.