2-2 | Lucas y Barbero evitan la derrota ante el Famalicao

Quince minutos de reacción blanquiazul evitaron que el Dépor saliese con una derrota del primer duelo de la gira portuguesa, el tercero de la pretemporada del regreso a Segunda. Los goles de Barbero y Lucas en la segunda mitad del partido llevaron el marcador hasta el 2-2 final después de que Aranda pusiese a los portugueses en clara ventaja al firmar los dos primeros tantos.

Hugo Rama pelea una pelota. | // RCD

El granadino, ex canterano del Real Madrid, comenzó el choque golpeando al Dépor al hacer el 1-0 a los dos minutos. No era la mejor manera de medirse a un equipo de la primera división lusa. El equipo coruñés, que no presentó un once lejano al que se presume de gala, no pudo igualar antes del descanso.

No fue hasta pasado el descanso que el equipo reaccionó. Eso sí, primero vio cómo el Famalicao en el minuto 54 ponía tierra de por medio con el 2-0 con una pena máxima cometida sobre y transformada por Aranda. Eso sí, el Dépor no se dejó ir y empezó a recortar distancias con un tanto de bella factura de Barbero. Transcurría ya el minuto 60 y fue casi un cuarto de hora más tarde (74) cuando Lucas puso el empate, que ya fue inamovible. Petxarromán debutó. La pretemporada no se detiene, ya que el Dépor se mide hoy a las 20.30 horas al Gil Vicente en Barcelos.