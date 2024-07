Mfulu rescinde con las Palmas y cuentas las horas para ser jugador del Dépor

No existe ya ningún contrato que una a Omenuke Nfulu y al Las Palmas. El club canario y el pivote francés con pasaporte de la República Democrática del Congo llegaron a un acuerdo para rescinde el año que le quedaba con el equipo presidido por Miguel Ángel Ramírez y ya es libre para incorporarse a la disciplina blanquiazul. Su llegada era una de las opciones prioritarias para la dirección de fútbol de la entidad coruñesas y todas las partes estaban de acuerdo en que su fichaje se produjese con la carta de libertad bajo el brazo. Los astros se han alineado y el mediocentro cuentas las horas para convertirse en nuevo jugador del Dépor.

En Riazor le esperan para ser el relevo y competir por el puesto con José Ángel en la posición de pivote más posicional, que no estaba doblada la pasada temporada. Jaime fue la solución de emergencia para Idiakez en esa posición en los escasos duelos en los que el sevillano no pudo jugar por lesión o sanción. La exigencia en Segunda será otra y no se pueden permitir los mismos riesgos.

El Deportivo, a casi dos semanas para el inicio de la liga, tiene como prioridad acompañar la contratación de Mfulu de la llegada de un portero con experiencia que rivalice en la portería con Germán Parreño, quien se hizo fuerte bajo palos al final de la pasada temporada tras comenzar de manera titubeante la liga de Primera Federación. Su actitud heroica con esa salida por alto ante el Barcelona B, cuando ya estaba lesionado, cerró el círculo de su resurrección para la grada blanquiazul.

Los esfuerzos del Deportivo hasta el 1 de septiembre no se centran únicamente en estas contrataciones. Reforzarse con un delantero y con un extremo también es ineludible cuando acabe el mes de agosto, pero son necesidades que se cubrirán después de la llegada del pivote y del portero.

El equipo coruñés tiene más frentes abiertos, pero no le urgen. Rastrea lo que le ofrece el mercado porque no descarta mejorar el equipo con la llegada de un segundo lateral izquierdo, de otro central y de un segundo pivote, además de Mfulu. Sería, en este caso, un futbolista creativo del perfil de Salva Sevilla, que pudiera ofrecer algo diferente y relevar a Diego Villares.