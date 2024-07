Omenuke Mfulu, más cerca y libre al Deportivo

El Deportivo no se detiene en una planificación para el regreso a Segunda División que se cocina a fuego lento y madura el fichaje de Omenuke Mfulu, mediocentro del Las Palmas e internacional por la República Democrática del Congo, que va camino de convertirse en el cuarto refuerzo del equipo coruñés tras Luis Chacón, Álex Petxarromán y Sergio Escudero.

El club coruñés, a pesar de las dificultades y de que al jugador le seducía dejar España, va encaminando el fichaje de un futbolista que llegará con la carta de libertad a Riazor. Esa es la intención de todas las partes, más allá de que exista la posibilidad de que arribase a A Coruña a préstamo, como ya ocurrió hace dos años con Raúl García Carnero y el Valladolid. La negociación con Las Palmas avanza y desde el club grancanario ven cerca las posturas para llegar a un acuerdo con el pivote, con el que no cuentan para la próxima temporada y que no está jugando los partidos de este verano a las órdenes de Luis Carrión.

En Riazor le esperan para ser el relevo y competir por el puesto con José Ángel en la posición de pivote más posicional, que no estaba doblada la pasada temporada. Jaime fue la solución de emergencia para Idiakez en esa posición en los escasos duelos en los que el sevillano no pudo jugar por lesión o sanción. La exigencia en Segunda será otra y no se pueden permitir los mismos riesgos. La idea es que Mfulu se incorpore en los próximos días, aunque todo dependerá de la resolución de su negociación con Las Palmas.

El Deportivo, a casi dos semanas para el inicio de la liga, tiene como prioridad acompañar la contratación de Mfulu de la llegada de un portero con experiencia que rivalice en la portería con Germán Parreño, quien se hizo fuerte bajo palos al final de la pasada temporada tras comenzar de manera titubeante la liga de Primera Federación. Su actitud heroica con esa salida por alto ante el Barcelona B, cuando ya estaba lesionado, cerró el círculo de su resurrección para la grada blanquiazul.

Los esfuerzos del Deportivo hasta el 1 de septiembre no se centran únicamente en estas contrataciones. Reforzarse con un delantero y con un extremo también es ineludible cuando acabe el mes de agosto, pero son necesidades que se cubrirán después de la llegada del pivote y del portero.

El equipo coruñés tiene más frentes abiertos, pero no le urgen. Rastrea lo que le ofrece el mercado porque no descarta mejorar el equipo con la llegada de un segundo lateral izquierdo, de otro central y de un segundo pivote, además de Mfulu. Sería, en este caso, un futbolista creativo del perfil de Salva Sevilla, que pudiera ofrecer algo diferente y relevar a Diego Villares.

No solo tienen que llegar jugadores también marcharse. Berto Cayarga no cuenta y cuando regrese David Mella es probable que se cierre su salida. La permanencia de futbolistas como Iano Simao o incluso Hugo Rama no está segura si es capaz de encontrar alguno de esos futbolistas que no son ahora mismo prioritarios en su planificación. También hay trabajo con los meritorios del Fabril. Ya salió Diego Gómez y se le busca una cesión de Mario Nájera. Kevin Sánchez cuenta con equipos interesados.