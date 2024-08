José Lana, seleccionador sub 19: “A Mella no le falta nada, está preparado para el fútbol profesional seguro”

José María Lana Fernández (Mieres, 1975) ha sido el encargado de guiar hacia el título de campeona de Europa a la selección sub 19 y sacarse la espina del año anterior. Desconocido para el gran público, aunque perfecto conocedor de las categorías inferiores de la selección —ha pasado por la sub 15, la sub 16 y la sub 17—, lleva años trabajando con esta generación del 2005 de la que forma parte la perla deportivista David Mella. Lana explica su método y el futuro que le espera al canterano blanquiazul.

¿Este título es el premio a todo el trabajo que han realizado con esta generación de jugadores?

Sí. Desgraciadamente en el mundo del deporte se asocia un buen trabajo al resultado final. Nosotros estábamos muy contentos con el trabajo realizado en los últimos cinco años con esta generación. Luego parece que te da la razón conseguir la victoria, pero es que es muy difícil ganar. Hay equipazos y solo con ver las selecciones que no se clasificaron para el Europeo te das cuenta de la dificultad que tiene.

¿Qué significa algo así para este grupo y para usted que lleva tantos años con ellos?

Significa obtener un premio objetivo. Todos estamos contentos con el trabajo realizado, pero al final lo único que puede poner a todo el mundo de acuerdo es que se consigan resultados en las competiciones.

¿Sirvió también para sacarse la espina del año anterior?

El año anterior hicimos partidos buenísimos, tuvimos una fase de grupos en el Europeo muy buena, con un equipo que manejaba los partidos a través de la posesión de balón y tuvimos un mal día en semifinales. Italia fue mejor que nosotros y quedamos eliminados. Parecía que no se habían hecho las cosas del todo bien, aunque la temporada había sido muy, muy buena. Quedamos terceros de Europa, por delante de países como Alemania, Inglaterra o Bélgica. Parece que un tercer puesto es una mala clasificación, pero para mí no lo es.

¿Es un poco el peligro de estas categorías todavía formativas, colocar el foco en el resultado final?

Nosotros lo que nos marcamos son unos objetivos individuales siempre al empezar las temporadas, tanto a nivel ofensivo como defensivo en función de la posición del jugador. Luego también unos objetivos ofensivos y defensivos a nivel colectivo. A lo que verdaderamente le damos importancia es a que los jugadores evolucionen en base a esos objetivos. Eso es lo que nos gratifica y lo que nos dice que el trabajo está bien hecho, independientemente de que, al final, no consigas la victoria.

¿Sentía que le podía faltar un título para que se viera refrendado todo su trabajo de estos años?

Bueno. Es lo que digo. Parece que conseguir un título le da visibilidad al trabajo. Ahora parece que este trabajo es más importante o está mejor hecho, pero yo me quedo con la evolución de los futbolistas. Eso se puede producir igualmente sin conseguir el título.

Mencionaba que el año pasado el equipo buscó organizarse a través de la posesión, pero en esta Eurocopa pareció cambiar, estuvo menos pegado a la pelota...

Este trofeo tenía la particularidad de que los tres primeros partidos eran en campos pequeños sintéticos, sin riego y con un césped desgastado. Dentro de esos objetivos que nos marcábamos, para nosotros son muy importantes los objetivos defensivos a nivel individual porque los chavales no están acostumbrados a trabajarlos a lo largo de la competición de manera regular en sus clubes porque no son tan importantes. Luego como grupo nos marcamos mejorar en las transiciones ofensivas, que le dan una riqueza mayor a nuestro modelo de juego. Quisimos partir, con la particularidad de esa fase de grupos, de tener un buen rendimiento en esos aspectos. Luego fuimos avanzando en la posesión del balón, porque nosotros sabemos que las limitaciones que van a tener los jugadores de la selección en el futuro van a ser por sus comportamientos defensivos más que por los ofensivos, porque esos ya sabemos que los tienen.

Este grupo de jugadores que ha dirigido en el Europeo sub 19 está ya a las puertas del profesionalismo, algunos como Iker Bravo o David Mella ya lo son. Eso conlleva mayor exigencia, intereses de sus entornos, agentes... ¿Cómo lo gestionan?

Lo que intentamos hacer es ser muy sinceros con los jugadores. Nosotros les decimos, en nuestra opinión, que no tiene por qué ser una verdad absoluta, de qué va a depender que se conviertan en futbolistas profesionales, qué capacidades deben adquirir. Nos centramos durante toda la temporada en analizar todos sus partidos con sus clubes y con nosotros para explicarles la evolución de esos aspectos. Tenemos el condicionante de que con nosotros pasan muy poco tiempo y que en sus clubes esos aspectos que les pedimos nosotros no sean los mismos. En esos casos siempre les decimos que en sus clubes hagan caso a lo que les dicen allí porque no son jugadores nuestros.

Comentaba que en el mayor margen de mejora para estos jugadores jóvenes está en el comportamiento defensivo...

Yo creo que sí. Hablando de nosotros, la mayoría de jugadores que traemos pertenecen a equipos que juegan a través de la posesión de balón y los aspectos defensivos no son tan importantes porque, aún no haciendo bien algunas cosas, son capaces de ganar los partidos. A nivel internacional eso no es así. A nivel internacional cualquier despiste defensivo te cuesta la eliminación de un gran torneo. Creo que es algo determinante para su futuro.

Hay una crítica reciente en estas categorías acerca de que se ha tratado de programar demasiado el juego a costa de la interpretación y la iniciativa del jugador, ¿la comparte?

Puede que sea verdad. Nosotros lo que sí hacemos es intentar que ellos tomen conciencia de en qué momentos hay que desarrollar una acción individual y en qué momentos no. En qué situaciones de juego y en qué posiciones nos interesa dar velocidad al juego jugando a dos toques y qué momentos tienen ellos para una acción individual. Nuestra premisa es que los jugadores ofensivos que tengan posibilidad de buscar una acción individual, que la intenten siempre. Y si no le sale bien, que lo vuelvan a intentar. Por eso traemos aquí a este tipo de jugadores, porque queremos que se desarrollen en esos aspectos ofensivos que son importantes.

Uno de ellos es David Mella, que se ha convertido en un soplo de aire fresco para el Dépor después de varios años de muchas dificultades, ¿cómo ha visto su evolución?

David, en esos objetivos individuales que comento que les ponemos a cada jugador, tanto defensiva como ofensivamente, es máximo nivel. Es difícil encontrar en el fútbol profesional extremos que tengan un trabajo defensivo de tanta exigencia como tiene David. Y, además, no solo la exigencia, porque con correr de un lado para otro no es suficiente, hay que resolver bien esas acciones defensivas. Luego en ataque es un chaval que por sí solo te puede resolver cualquier partido, como hizo con nosotros en semifinales. Fue el que dio el pase previo al gol porque tiene esa capacidad de resolver situaciones muy complicadas cerca del área.

Este año le toca dar un salto de categoría, ¿cómo lo ve?

Las categorías están para algo y a medida que vas subiendo todo se hace más difícil. David no tiene ningún objetivo de rendimiento individual como extremo que deba mejorar mucho para convertirse en un gran futbolista profesional. Tiene un nivel de rendimiento altísimo en todos los aspectos del juego. Se va a adaptar a la categoría rápidamente seguro.

¿Cree que hay algo en lo que debería mejorar de cara a Segunda?

Es que jugar en el primer equipo del Dépor ya te lleva al fútbol profesional, independientemente de que estés jugando en Primera RFEF. La exigencia en Primera RFEF de ese club es la misma que si estuvieran jugando en Primera División. A David no le falta nada, está preparado para el fútbol profesional seguro, estoy convencido al cien por cien. Luego en base al número de goles y asistencias que consiga la gente le dará más valor a su rendimiento, pero para mí es un futbolista de un nivel profesional altísimo.

¿Dónde estará el techo de esta generación de 2005?

Pues no lo sé. A día de hoy son el mejor equipo de Europa y eso te convierte en uno de los mejores del mundo. No sé dónde está el techo. El tiempo lo dirá. El valor ahora mismo de estos jugadores es altísimo. No sé dónde está el techo, pero son futbolistas de primer nivel.