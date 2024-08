Mfulu: “Sería un sueño ascender otra vez”

Con la carta de libertad en la mano y tras una temporada con poco protagonismo, Omenuke Nfulu ya mira al futuro y en el horizonte aparece ineludiblemente el Deportivo. Las partes pulen un acuerdo que es cuestión de tiempo que se dé por cerrado y que el pivote francés se convierta en la cuarta incorporación del equipo coruñés tras Luis Chacón, Álex Petxarromán y Sergio Escudero.

“¿Ir a un histórico? Hasta que no está firmado no se puede decir nada”, avisa en una entrevista a La Provincia, del mismo grupo editorial de LA OPINIÓN, el internacional con la República Democrática del Congo, pero de sus palabras ya se trasluce que piensa en blanquiazul y que tiene un objetivo entre ceja y ceja, uno que conoce bien y del que sabe perfectamente el camino porque ya lo ha recorrido en dos ocasiones. “Si me toca volver a Segunda, siempre va a ser con la ambición de ascender, porque ya he ascendido dos veces en España con mis clubes. Y antes ya subí también. Es más un objetivo personal, hacerlo otra vez. Sería un sueño ascender otra vez”, reafirma el futbolista que logró dejar Segunda para plantarse en Primera División tanto con el Elche como con Las Palmas, un equipo con el que no logró asentarse en Primera.

Mfulu no sabe exactamente si sus condiciones se ven realzadas por esa capacidad para sumarse a proyectos que acaban subiendo, aunque ese es sin duda un valor para su llegada a A Coruña porque el Deportivo, siempre con calma, pretende que la Segunda División sea una parada intermedia camino de la élite. “No sé si los clubes piensan en mí así por los dos ascensos. Sé lo que es (un ascenso), sé la alegría que da eso a una ciudad, a un club, a ti mismo y a tu familia. Si vuelvo a Segunda División, me encantaría ascender de nuevo”, apunta alineándose con todo lo que espera el deportivismo.

El Deportivo trabaja en la llegada de Omenuke Mfulu ya con el camino despejado después de que los canarios llegasen a un acuerdo de desvinculación con el jugador. Su incorporación es una prioridad junto a la llegada de un portero que compita bajo palos con Germán Parreño y Eric Puerto. Es imprescindible también para la dirección de fútbol que se sumen al proyecto un delantero y un extremo. Ya en segundo plano el club está atento al mercado de centrales, laterales zurdos y pivotes ofensivos por si puede redondear una plantilla que empieza a coger forma. Quedan quince días para el inicio y un mes para el cierre del mercado.