Abegondo cambia el paso

Nadie duda de que corren tiempos de cambio en Abegondo. Y no solo por las obras en la instalación, que han sido intensas este verano y que se prolongarán un par de años. Hay mucho más detrás. Es lo que se ve y lo que no se ve. El nuevo consejo de administración (ahora modificado) y el tándem Massimo Benassi y Fernando Soriano (director general y director de fútbol) asumieron sus cargos hace un año y, tras los primeros meses de aterrizaje y de dar prioridad al ascenso, se empiezan a notar ya los cambios que afectan a la base, a ese Abegondo que buscan que sea un pilar en la pretendida transición al modelo de club de cantera.

Nueva Ciudad Deportiva

Lo más palpable y visible son las obras que han puesto patas arriba la Ciudad Deportiva de Abegondo, que el año pasado celebró su vigésimo aniversario. Con y sin el espaldarazo de CVC (va a acogerse al plan de desarrollo de LaLiga), el club había decidido invertir unos 40 millones para remozar toda la instalación, construir dos edificios más, cambiar el interior de toda la estructura central, ampliar su perímetro y hasta habilitar nuevas zonas de aparcamiento. Dépor, Dépor Abanca y cantera tendrán cada uno su espacio. Mejores instalaciones, mejor contexto para que los futbolistas florezcan. Se conocen detalles, pero el club tiene previsto presentar el proyecto en el próximo otoño.

Una pretemporada selecta

Los veranos de muchos equipos del fútbol profesional se convierten en un casting de canteranos que no lleva a ninguna parte. El Dépor, a lo largo de su historia reciente, no ha sido una excepción, pero este año se ha ajustado el número de meritorios a las órdenes de Idiakez. El club considera a Martín Ochoa y a Rubén como jugadores del primer equipo, con lo que a Portugal solo han viajado los fabrilistas Alberto Sánchez, Kevin Sánchez y Pablo García. El club ha preferido posponer la rescisión de Cayarga antes que tirar de la base. El meta estuvo en tierras lusas ante la falta de fichaje para la portería, el delantero golpea con fuerza a la puerta y el lateral es el gran proyecto de Abegondo. Salvo la primera semana, no ha sido convocado cualquiera.

Política de préstamos

El Dépor vuelve a mirar con buenos ojos a las cesiones, ya son algo más de buscar acomodo a los futbolistas que no cuentan y con los que hay que ahorrar dinero. Las quiere sobre todo para esos jugadores en formación a los que les falta un paso o a los que el salto del Fabril al primer equipo se les hace grande. Y se van pronto. El primero fue Diego Gómez, quien lleva una semana en el Arenteiro. Hace unos días siguió su camino Pablo Muñoz yéndose al Marbella. El club y Nájera buscan equipo en Primera RFEF. Y Martín Ochoa, Iano o Kevin pueden verse en la misma tesitura en las próximas semanas. Se les ha quedado pequeña la Segunda RFEF.

Un Fabril diferente

El filial se asentó en los dos últimos proyectos, ante todo, en jugadores de casa y en esas exitosas generaciones de 2002, 2003, 2004 y 2005. Brais Val y Jairo no quisieron seguir. A ese grupo le toca ahora volar. Se mantiene en su puesto, a pesar de las dudas, Óscar Gilsanz. Hay jugadores a prueba y han llegado cinco fichajes de fuera: Luisão, Aarón Sánchez, Jaime Garrido, Dylan Iglesias e Íker Vidal. Los futbolistas de 2005 a 2007 de Abegondo tendrán protagonismo. Renovaron Álvaro Mardones, David Domínguez, Rubén Vilela, David Carreira, Noé Carrillo y Adrián Guerrero. El club trabaja también en la ampliación de Pablo García (2008), que acaba en 2025.

Arilla y más novedades

Primero fue la decisión de no renovar a Fran en el verano de 2023 y hace dos meses llegó el despedido de la cabeza visible de la cantera, Albert Gil, quien llevaba diez años en el club en diferentes tareas. “Cuando ocupas esa posición en la que la sintonía tiene que ser máxima y tienes que tener mucha confianza... Esa sintonía no terminaba de estar al 100% y se ha decidido buscar otra figura en esa posición”, explicó en su día Soriano para justificar la decisión tras una temporada, la 2023-24, de éxito tras éxito en la cantera. Cuatro semanas después desembarcó Ismael Arilla tras dejar el Huesca. Aún está aterrizando, pero Soriano está al mando. Se ha avanzado también áreas como psicología, nutrición e incluso preparación física, con la llegada de Roberto Cabellud.