Escudero abre un nuevo escenario

El Deportivo apostaba por la paciencia y por las contrataciones selectas, a pesar de ser un recién ascendido a Segunda División, pero el último partido de la gira portuguesa le reservaba un giro de guion inesperado. En el instante en el que el codo de Sergio Escudero se dañó y el jugador salió en camilla del estadio de Chaves, la hoja de ruta del club coruñés quedó en cuarentena. Hasta ese momento la prioridad en el mercado era contratar un pivote, un delantero, un extremo y un portero. Ahora traer un lateral izquierdo puede pasar a la parte alta de la lista de necesidades para cerrar la plantilla. Todo dependerá del resultado de las pruebas a las que será sometido Sergio Escudero, (ayer le hicieron una parte y hoy se completa la valoración). Una fatalidad en una de las posiciones más inestables tras la salida de Balenziaga y la ausencia de un competidor real por el puesto la pasada temporada.

Iano Simao avanza por la banda el pasado sábado. | // RCD

Escudero ya vivió un percance parecido en 2020. En una mala caída en un duelo con el Sevilla ante el Krasnodar, se produjo una luxación del codo izquierdo. Mismo diagnóstico. Entonces fue operado y el tiempo estimado de baja que proyectó su club fue de diez semanas. No regresó hasta pasados los dos meses. Si se repiten los peores presagios, el Dépor se enfrentará a una ausencia de una duración media que trastoca sus planes. Iano no tiene segura su continuidad en la plantilla y ahora es el único 3 disponible para el inicio de liga, y el club buscaba, aunque sin urgencia, otro jugador con más experiencia para el costado (José Salinas, del Elche, es uno de los pretendidos) que hiciese de suplente o de competidor de Escudero. El peor de los escenarios hará al Dépor reconsiderar los objetivos inmediatos y acudir al mercado para reforzar esa posición. La resolución en las próximas horas.

Mientras no se conoce el verdadero alcance de la lesión del vallisoletano y el Dépor decide si acude al mercado, Idiakez debe buscar soluciones internas. Quedan menos de dos semanas para el inicio de liga y, salvo gestión relámpago de la dirección deportiva, el futbolista que vaya a ser alineado en el lateral zurdo ante el Oviedo ya se encuentra en la plantilla. Iano Simao ha sido el futbolista más utilizado en esa posición en verano, pero su bagaje se reduce prácticamente a la Segunda RFEF. Eso sí, el técnico vasco cuenta en la plantilla con dos futbolistas que ya han jugado en ese puesto en el Dépor y en otros equipos y que pueden ser reconvertidos, de nuevo, para la ocasión. Se trata de Ximo y de Pablo Martínez. Los dos han jugado al máximo nivel en España y Francia y ofrecen cualidades diferentes. El andaluz, aunque no es su banda natural, daría profundidad, mientras que el francés blindaría la banda en defensa, más allá de que haría que el ataque fuese un poco asimétrico. En caso de apostar por uno u otro, ya que ambos son titulares en sus posiciones naturales, Jaime aparece como la opción en el puesto de central y Petxarromán en el de lateral. Si apostase por Ximo en la izquierda y por el ex del Andorra en la derecha, aún podría seguir profundizando en la variante táctica del lateral invertido que ocupa los pasillos centrales en ataque. Todo depende de las pruebas de Escudero y de una decisión y de un cambio de planes que al Dépor les costará regatear.