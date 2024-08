Borja Jiménez: "Tengo ganas de volver a sentir Riazor"

Borja Jiménez pisará este viernes por primera vez Riazor desde su despido. El abulense se sentará en el banquillo visitante como entrenador de Primera y anhela encontrarse en la final a un Deportivo ya de Segunda. Habla de sensaciones, de los jugadores que tuvo, de su ascenso con el Leganés, de lo que le espera al Dépor en Segunda.

¿Cómo se vive con la alegría de un ascenso inesperado o cómo la necesidad de ponerse a trabajar desde ya?

Fue muy poco tiempo, una alegría muy grande, inesperada si nos vamos un año para atrás, pero es verdad que fuimos los mejores durante todo el año, porque estuvimos más de 30 jornadas líderes. Entonces te vas haciendo a la idea de que se puede dar, pero aún así fue inesperado. La alegría es el doble y la felicidad tremenda. Y, al poco tiempo, te metes de nuevo a trabajar con la necesidad de hacer bastantes cambios a nivel mental por lo que supone la Primera División. La cabeza del entrenador, por desgracia, casi nunca puede parar.

¿Ya se ha acostumbrado?

Te acostumbras y lo hace la gente que está a tu alrededor, que no hay día de descanso. Y ahora con los telefónos no hay manera de escapar ni siquiera una hora porque estás siempre localizable. Ya no es solo tú, es que toda la gente que está a su alrededor tenga que convivir con eso. Estás de vacaciones u otras cosas y parece que siempre estás trabajando

En Leganés, sin ser el objetivo, ascendió, y en el Dépor era irrenunciable y no pudo ser. Son situaciones antágonicas...

Está claro que en el Dépor el club y la institución tenían la obligación de ascender. Aquí era mantenerse o pasar un año tranquilo después de los dos anteriores que habían tenido. La exigencia era diferente, pero la dificultad muy parecida, porque salvarse en Segunda es supercomplicado con el 12º o 13º presupuesto. En A Coruña la exigencia era ganar siempre y cuando lo hacías te exigían hacerlo por más. Es entendible porque el Dépor en ese momento lo necesitaba. Es diferente, pero una alegría grande. Este año pude vivir un ascenso desde la distancia, el del Dépor, y luego otro en primera persona. Dos alegrías igual de grandes.

Borja Jiménez es entrenador de Primera División. ¿Qué supone oír esa frase? ¿A qué le remite?

A todos los momentos vividos, los buenos y los menos buenos, porque malos nunca hay. Quizás el chasco más grande fue el no ascenso ante el Albacete, pero, claro, entrenar al Dépor para todo el mundo es algo muy especial y super enriquecedor, por lo que es el club, por lo que es la afición. Las caras de aquel día de la gente ante el Albacete... Es verdad que, después del ascenso del Leganés, he podido un poco olvidarlas, pero siguen en la memoria. Supone una mirada más a largo plazo en todo lo que has conseguido como entrenador en una carrera que, más o menos, sigue siendo corta a día de hoy. Empecé hace nueve años y me han pasado muchas cosas y muy buenas todas. Donde no he conseguido éxitos 100%, he sacado lecturas muy positivas y he vivido experiencias con muchísima intensidad.

Y le refuerza más, porque viene de donde viene: sin ser jugador de élite, es joven...

El ascenso a Primera, que es mi tercero en nueve años. No es nada sencillo. Y el cuarto lo tuve a seis minutos. Entonces, es un camino casi soñado, es un camino impensable, porque si no has sido futbolista de élite, es muy difícil llegar al fútbol profesional, ya no solo a Primera División. Estar entre los veinte entrenadores de la mejor liga del mundo, sin tener un bagaje anterior como futbolista, pues es complicado. Entonces, muy felices, deseando poder disfrutar la experiencia dentro de todas las limitaciones que vamos a tener este año.

¿Qué supone volver a A Coruña y a Riazor?

Supone una alegría muy grande porque estoy convencido de que me voy a encontrar a mucha gente a la que guardo muchísimo cariño, a la que tengo mucho afecto. Es verdad que supongo que no habrá mucha gente porque el partido para la afición será el de después (el del Dépor). Va a ser especial por todo lo que supuso ese año y medio que estuve en A Coruña y por cómo me sentía en la ciudad. Lo he dicho muchas veces: todas las muestras de cariño que he tenido siempre por parte del aficionado del Deportivo, por parte de la gente de A Coruña han sido muy grandes, muy, muy, muy grandes, miles y miles. Se han acordado de mí en el ascenso del Depor para agradecerme mi paso, se han acordado de mí en mi ascenso. Eso, al final, para mí, es lo más importante. El poder salir de los sitios, sabiendo que no siempre vas a gustar a todo el mundo, pero que la gente, en su mayoría, te guarde cierto cariño.

¿Por qué tuvo esa conexión especial? ¿Logró recuperar la ilusión?

Sí es verdad que el año anterior, pues con las restricciones de COVID y demás, fue más más complejo, pero sí que recuerdo mi año como el año de donde la afición volvió a engancharse. Recuerdo la llegada al campo el día de las semifinales o el día de la final (del play off) o en tantísimos partidos anteriores... Es verdad que este año ha sido todavía mayor. La gente, sobre todo la gente joven, se volvió a enganchar al Dépor. No porque estuviera yo, es que en el año anterior, con las circunstancias del COVID, se paró un poco por la imposibilidad de ir a Riazor. Creo que la gente se identificó, en gran medida, con la idea que teníamos. No se consiguió, pero también creo que la gente nos guarda cariño a la mayoría de los que estuvimos allí, precisamente por eso, porque fuimos gente muy normal que se dejó la vida por su equipo.

¿Ha vuelto a Riazor desde el despido?

No, no ha coincidido porque después de mi salida, que fue en octubre o así, ese año no creía que fuese oportuno, habiendo empezado yo el año. Este año ha sido imposible por los calendarios, pero me hubiera encantado haber podido estar el día que se consumó el ascenso porque porque creo que lo hubiera disfrutado como como un aficionado más

¿Se siente un poco parte de él?

Bueno, no, no me siento... Es un éxito que ha conseguido Imanol y la plantilla actual y me alegro de que sigan jugadores allí que yo tuve y a los que he visto crecer un poquito en mis manos. Me alegro por todos ellos muchísimos y se lo hice saber y eso es lo que lo que realmente me hace feliz. Yo no no me siento partícipe de este ascenso porque porque pasó año y medio ya desde que yo me fui. Eso sí, algo de legado dejaríamos, pero no creo que hayamos sido nada importantes.

¿Cómo imagina ese viernes, el día de la vuelta?

Yo creo que va a ser un día muy feliz, muy alegre por la vuelta, porque lo hago con un equipo al que he conseguido ascender a Primera división. El día del Albacete me quedo con todo lo que ocurrió alrededor, con todo lo que se vivió, menos con el resultado. Intento pasar página sabiendo cómo fue aquello, pero me hace mucha ilusión por eso, por ver la cara de la gente en el estadio, por volver a sentir Riazor. Tengo ganas.

¿Ha podido ver al Dépor en la temporada que acaba de terminar?

Lo he visto a ratos sueltos y todos los resúmenes, pero es que casi siempre nos han pillado viajando. Hemos compartido muchos días horarios, no he tenido la oportunidad. Vi el día del Nàstic en casa, un poquito el día del Barça B, pero nosotros jugábamos... No he podido seguirlo como me hubiera gustado por incompatibilidad, pero he estado en el día a día de todo lo que iba haciendo el club.

No tiene una idea formada del equipo entonces...

Conozco a Mario, a Peke, a Mella, que no tuve la fortuna de poder tenerlo de manera continuada, porque entre que era muy joven y que en ese momento arrastraba muchos problemas de lesiones... No pude disfrutarlo como lo está disfrutando ahora todo el mundo. A Villares lo he entrenado, a José Ángel lo he entrenado en Cartagena, a Pablo lo entrené. Tengo jugadores que conozco a la perfección, pero no tengo la idea de lo que ha sido el equipo.

¿Qué opina del regreso y la renovación de Mario Soriano?

Que haya vuelto es una noticia muy buena para el deportivismo. Me siento parte de lo que es Mario, porque creo que evolucionó muchísimo durante el año que estuvo con nosotros. No fue un año sencillo para él. De primeras costó que la gente le tuviera a precio, porque al final no era canterano. Pero yo creo que, con su manera de entender el juego, con su calidad, con su entrega, acabó el año enamorando a todo el mundo. Al año siguiente fue de los más destacados y este pasado en Segunda, probablemente, haya estado entre los cinco o seis jugadores más determinantes de la categoría. Es un lujazo para el Depor poder tenerlo ahí en esa zona de tres cuartos, porque es de los jugadores más determinantes que ha habido este año y estoy convencido que lo volverá a ser. Me siento partícipe de su crecimiento, tengo una relación fantástica personal con él. Siempre que hemos podido, hemos hablado, hemos intercambiado mensajes a lo largo del año y le tengo mucha estima, aprecio. Aparte de lo futbolístico, es un niño excepcional y le deseo lo mejor tanto a él como al Dépor.

Yeremay, Mella y Villares debutarán en Segunda. ¿Están preparados?

Sí, yo creo que están preparados porque han demostrado un nivel muy bueno en Primera RFEF. El crecimiento de Peke ha sido constante desde que llegamos nosotros. Se tenía en duda casi su continuidad y nosotros apostamos porque él hiciera la pretemporada y estuviera en dinámica con nosotros, porque se acostumbrase a entrenar, que era uno de los déficits que la gente que estaba en el club los años anteriores nos decía que tenía. Es verdad que con nosotros no tuvo esa participación que ha tenido años posteriores, pero yo creo que los jugadores van madurando un poco en función de... Hay jugadores que con 18 años están muy preparados para competir y necesitan solo unos meses, hay otros que necesitan dos años, hay otros... Para mí en Segunda el gran cambio es el nivel físico, él va a tener que pelearse con gente que, a nivel físico, va a tener la capacidad de repetir muchos más esfuerzos que en Primera RFEF. El gran cambio es morfológico, los jugadores son más grandes, más hechos, más profesionales. Ahí es donde su talento va a volver a florecer, estoy convencido. A Mella se lo he visto hacer ahora en el Europeo, le da igual la categoría, tiene la capacidad de desbordar en cualquier situación del juego. Con España, con el Dépor. Estoy convencido que en Segunda lo volverá a hacer, no tengo ninguna duda y Villares es un futbolista que se va a adaptar muy bien a la categoría por cómo son sus características también.

¿Ha podido conocer a Imanol Idiakez? ¿Tienen trato?

Es curioso porque coincidimos justo en el impasse ese de verano donde yo había firmado por el Leganés que y que él salía de allí, pero todavía no había firmado por el Dépor. Hicimos un congreso en Burgos, si no me equivoco, y tuvimos la posibilidad de hablar, estuvimos en una cena en común. Es el trato que hemos tenido y la verdad que que muy bien, luego no coincidimos este año. Por el Dépor entonces me preguntó nada porque yo creo que no, en aquel momento, creo recordar que no había escuchado nada del Depor. Yo le agradecí mucho lo que me dijo sobre el Leganés e incluso lo que no me quiso decir para no condicionarme. Fue muy afable conmigo. Yo no tenía ni idea (de que Idiakez acabaría en el Dépor), sino sí que le hubiera invitado a ir al cien por cien a A Coruña porque, como le digo a todo el mundo, es una experiencia que hay que vivir. Le habría empujado a ir a A Coruña.

Con él se tuvo paciencia...

Las circunstancias fueron diferentes. Desde la distancia, creo que su primera mitad de año no fue fácil y ahí habla, en este caso, muy bien de Fernando Soriano, de tener ese aguante. Si no recuerdo mal el día del Arenteiro, el del Barça B de la primera vuelta eran claves y tuvieron esa paciencia, ese aguante, porque creían en él. Estoy convencido y el tiempo les dio la razón. En esa toma de decisiones en diciembre está gran parte del éxito que luego ha tenido el Depor en abril y en mayo. Estoy convencido. Pero, bueno, ese tipo de tomas de decisiones son dificilísimas, no se ven, y más en un sitio con la exigencia que puede tener A Coruña. Habla fenomenal del trabajo, que en este caso hizo Fernando Soriano, por apostar. El tiempo le da la razón. Es uno de los que tiene gran mérito de lo que ha ocurrido allí.

¿Qué consejo le daría al Dépor de una categoría como la Segunda División?

No soy nadie para darlos y menos al Depor y menos de Segunda división porque mi paso ha sido muy rápido. Riazor será de esos campos que marquen la diferencia, porque yo recuerdo este año ir a campos donde la afición apretaba y parece que no, pero cuando eres visitante, eso se nota y lo nota todo el mundo. Creo que Riazor será determinante. Y que se tenga paciencia, que en Segunda se empata, se gana o se pierde contra cualquier equipo. Hay que convivir con ello y relativizar tanto el día que se gane en casa del primero o el día que te gane el penúltimo porque pasará. Está todo mucho más igualado de lo que realmente la gente puede percibir desde fuera. Ese factor determinante será poder en casa hacer un fortín y que el equipo vaya arraigando un poco todo eso y que vaya compitiendo porque el salto de categoría es grande. Habrá que tener habrá que tener paciencia, como se tuvo este año, y dejar a todo el mundo trabajar.

Suscríbete para seguir leyendo