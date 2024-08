David Mella y Mfulu, dos activos más para el Dépor de Idiakez

Dos caras nuevas en Abegondo. Un nuevo fichaje y el ojito derecho de la afición de Riazor. Omenuke Mfulu y David Mella fueron las principales novedades en el regreso al trabajo del equipo en la ciudad deportiva del conjunto blanquiazul. La llegada de ambos viene a paliar una carencia y una añoranza. El mediocentro llega para darle alternativa al doble pivote formado por José Ángel y Diego Villares, mientras que el extremo hace que vuelva la alegría y el juego descarado al Deportivo. No hay un extremo como él en la caseta de Abegondo. Fue la primera toma de contacto de ambos con esta pretemporada tras el Europeo sub 19 y tras confirmar su fichaje por los coruñeses. La idea es puedan tener minutos este próximo fin de semana en el Teresa Herrera ante Unionistas. El canterano solo tuvo una semana de descanso y viene de rendir a gran nivel con la selección en Irlanda del Norte. El francés ha realizado todo el trabajo veraniego con Las Palmas hasta hace menos de una semana, pero sí es cierto que no ha disfrutado de excesivos minutos en los amistosos de los canarios. Es su gran déficit, necesita un rodaje que, en nada, se lo dará el equipo coruñés.

El zurdo de Espasande será homenajeado, además, en la previa de la semifinal del Teresa Herrera que enfrentará al Deportivo contra Unionistas el viernes (20.30 horas). No será el único porque recibirá el mismo tributo la también campeona de Europa sub 19 y jugadora del Dépor Abanca, Marina Artero.