Verano de pretendientes para Alcaina

No se le ha visto a Raúl Alcaina pisar el césped en ningún amistoso de pretemporada del Deportivo porque la lesión del final de la campaña pasada aún le persigue. Esa imposibilidad de mostrarse este verano no ha jugado en contra de su caché en el mercado, a pesar de que no tenga un sitio asegurado en la plantilla que cerrará el Dépor el 1 de septiembre. La llegada de un nuevo delantero para competir con Iván Barbero, objetivo prioritario, pero no inminente de la dirección deportiva, le empujará casi con toda seguridad a buscar una salida en los últimos días. De momento, el club coruñés no le ha comunicado que tenga que marcharse y, de hecho, no le abrirá la puerta que llegue ese ariete que debe ser diferencial en el proyecto. Eso sí, al delantero valenciano, de 24 años, no le han faltado pretendientes este verano.

Un puñado de equipos de Primera RFEF, un par de Segunda y conjuntos de Polonia o Bélgica se han interesado por su situación, conscientes de que, aunque tenga contrato hasta 2026, no es un fijo en la plantilla de Idiakez. Ya hace dos temporadas se lo quiso llevar el Huesca para Segunda y, meses más tarde, fue el club coruñés el que logró que el Alcoyano lo liberase, previo pago de una cantidad por sus derechos federativos y tras haber aguantado presiones de su anterior equipo para renovar su contrato. El jugador no atiende, de momento, ninguno de estos ofrecimientos, porque no tiene una orden contraria a su permanencia en el Deportivo. Si la situación se precipita, como todo hace indicar que así ocurrirá en los últimos días de mercado, no se va quedar, precisamente, sin alternativas para encontrar un nuevo destino. Su impacto fue evidente en los pocos minutos que tuvo con el Dépor, tiene una trayectoria solvente en Primera RFEF y el gol escasea.

Cayarga, a por un equipo

Quien pudo ser historia en el Deportivo el pasado 30 de junio y acabó permaneciendo en la plantilla fue Berto Cayarga. En las jornadas previas el club coruñés le había rescindido el contrato a Pablo Valcarce y había llegado a un acuerdo con Paris Adot. El tercero en discordia y que no contaba era el extremo asturiano. Finalmente, el Deportivo optó por mantenerlo en la plantilla porque su idea era fichar dos jugadores de banda (uno ya es Luis Chacón) y ya había perdido a Mella durante gran parte del verano, al tener que estar concentrado con la selección sub 19. Además, la ficha del ex del Cartagena no estaba al nivel de la de los dos otros rescindidos y era una operación que no iba a penalizar en exceso el límite salarial. También pesaba su encaje en el grupo y que en el final de la pasada temporada había ido de menos a más.

Cayarga, con contrato hasta 2025, sigue en la plantilla del Dépor, pero su situación, en realidad, no ha cambiado. No formará parte de ella y desde hace semanas se le busca equipo, aunque de momento ninguna de las partes ha encontrado una propuesta que le satisfaga para continuar su carrera. El regreso de Mella hará que no se demore en exceso su adiós. Aún tiene que llegar un segundo extremo, aunque hay otras prioridades antes. Eso sí, Cayarga tiene su destino marcado.

