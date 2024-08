Mfulu, alternativa a José Ángel en la medular: “La categoría exige físico y Nuke nos lo da”

Omenuke Mfulu, centrocampista de 30 años, fue presentado esta mañana como nuevo jugador del Deportivo. El ex de Las Palmas se describe como un “mediocentro defensivo” y “buen compañero”. Desde ayer está ya a las órdenes de Imanol Idiakez para tratar de competir por un sitio con el indiscutible José Ángel, quien la pasada temporada fue inamovible del once titular. “Creíamos que era una situación en la que debíamos reforzar. La categoría exige físico y Nuke nos lo da. En el juego también ha tenido una progresión, con las Palmas (bajo la dirección de García Pimienta) estuvo en un estilo parecido, y eso hace que pueda ser un complemento perfecto para nosotros”, definió Fernando Soriano, quien acompañó al pivote en su presentación. “Ha venido a pelear y ayudar”, definió el director de fútbol del club.

Soriano explicó que el Mfulu, quien firmó por dos temporadas, tiene una opción extra según varios condicionantes que podría estirar su vínculo hasta 2027: “Uno de ellos es que el Dépor esté en Primera, otro por partidos...”.

El futbolista franco-congoleño tiene una probada experiencia en el fútbol español tras su paso por Elche y Las Palmas. El Dépor será su tercera escuadra y buscará, también, su tercer ascenso. “Es un poco precipitado (hablar de ascenso). Yo vengo aquí a sumar y trabajar, poco a poco vamos a empezar la liga”, esgrimió.

Con una sonrisa fue driblando su timidez y presentándose tras firmar con el cuadro blanquiazul por dos temporadas y una más opcional. “Hace bastante tiempo que conozco del Dépor y tenemos conversaciones. Cuando rescindí con Las Palmas se aceleró todo un poco. Estoy súper feliz de estar aquí”.

En su paso por Gran Canaria y por el Martínez Valero Mfulu coincidió con varios exjugadores blanquiazules. Entre ellos Turu, Momo, Aythami o Álvaro Lemos. "Hay varios que me han hablado maravillas de la ciudad. Me han dicho que voy a disfrutar y a comer bien. Todos me han hablado muy bien”.

De cara al Teresa Herrera, donde Mfulu podría hacer su debut con el cuadro coruñés, el centrocampista da un paso al frente y afirmar sentirse “bien” para jugar. “Estoy preparado si el míster lo requiere”, concluyó.