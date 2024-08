Idiakez aguarda "cuatro o cinco fichajes" más: "Tenemos claro los objetivos"

El Deportivo 24/25 todavía no está completo pese a que queda una semana para el inicio de competición. Imanol Idiakez aguarda "cuatro o cinco fichajes" más para cerrar el equipo, aunque lamenta que el mercado cierre con la competición ya empezada. "Dependerá del mercado y las posibilidades, pero tenemos claros los objetivos y los tiros”, expresó esta mañana en Abegondo, en su primera comparecencia del verano. El técnico vasco considera que el campeonato debería comenzar con la ventana de transferencias ya clausurada. "Sabemos que cada año lo ponen más difícil. Este año hay tres jornadas de liga con el mercado abierto. Siempre he mantenido que lo ideal sería empezar la liga con el mercado cerrado. Esto no es bueno para nadie. Nos puede confundir a todos. El ritmo del mercado es el que es. En Primera hay cuatro jornadas… eso es una barbaridad", expresó el director técnico blanquiazul.

De momento, tras las llegadas de Escudero, Mfulu, Chacón y Petxarromán, está "contento con lo que ha llegado". Y aunque le gustaría que los siguientes "viniesen cuanto antes", es consciente de que el ritmo lo marcan otros. "Los que vengan también lo haremos convencidos", remarcó.

Quien sí está, y aunque no es un fichaje, lo considera como "uno bueno", es Mario Soriano, regresado tras cesión y quien apunta a ser un futbolista importante en los planes del técnico vasco. "Ojalá lo hubiéramos tenido el año pasado. No sabes la pena que medio que se escapase el año pasado. Vino con algunas pequeñas molestias y ha tenido una pretemporada que lo hemos tenido que cuidar. Es un futbolista de muchísimo nivel. Es una grandísima incorporación", analizó. A lo que añade que se pasa el día "haciendo equipos y peinando hojas" para ver cómo encaja todo: "A ver cómo hago que jueguen el mayor número de buenos posibles, aunque hay que buscar equilibrio, hemos encontrado un jugador que me hace mucha ilusión".

Además, relativo al mercado, Idiakez comentó que "hay que tomar una decisión" respecto a la posibilidad de incorporar un central más y remarcó que Luis Chacón se quedará en la plantilla.

Idiakez cuenta con Luis Chacón y no se moverá este verano tras firmar recientemente por cuatro temporadas

Escudero, posiblemente dos meses fuera; Yeremay, para el debut en liga

El entrenador easonense explicó cómo está el parte de guerra a una semana del inicio de liga: "Yeremay no va a estar, a ver si conseguimos que llegue al inicio de liga. Jaime tiene un golpe en principio, es una zona muy dolorosa y todavía lo tiene muy inflamado, a ver si para el partido del sábado. Alcaina en principio tampoco llega. Y Escudero va a estar fuera un tiempo importante".

En cuanto al lateral zurdo vallisoletano, idiakez expresó que "da malas sensaciones" y deberán hacerle más pruebas la próxima semana cuando termine de bajar la inflamación. "Hay que esperar y ver los plazos definitivos", que podrían ser de "dos meses en el mejor de los casos". En cuanto al canario, tiene unas molestias musculares y la previsión es que esté la próxima semana en Riazor para el debut en liga.

Escudero / RCD

Nombres individuales

Imanol Idiakez también habló individualmente de varios jugadores, algunos de los nuevos y otros que ya están.

Kevin Sánchez

"Es un futbolista joven que le tenemos mucha fe. Dependen mucho de la evolución, unos tardan más y otros menos. Yo desde que le conocí siempre me ha gustado mucho, es agresivo, de ir al espacio, genera cosas… vamos a ver su punto de madurez. Puede jugar en cualquier parte del ataque".

Hugo Rama

"Está encontrando ese punto de madurez que quizá no ha tenido. El año pasado dio un paso. Puede jugar un poquito más cerca del inicio y un poco más adelantado. La gente que juega cerquita del área rival tiene que hacer números y hay que sumar goles y asistencias. La gente de atrás quizá tiene más obligaciones sin balón. Ahí estamos porque tiene condiciones hacia las dos cosas".

Nuke Mfulu

"Es un jugador contrastado en un momento de muchísima madurez. Está en un momento importante, viene de dos ascensos con Elche y Las Palmas, pero por lo poco que hemos visto, creo que hemos acertado