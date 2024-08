El próximo gran reto de David Mella: “La liga le irá bien por sus habilidades”

Tras un julio triunfal, David Mella regresa a la realidad coruñesa convertido en la gran perla y una de las indiscutibles figuras del Deportivo. El ojito derecho de Riazor se ha ganado a pulso cada halago después de un año repleto de éxitos en el que su esfuerzo ha marcado un crecimiento imparable que, ahora, afronta un nuevo reto: la Segunda División. José Ángel Salgado Peli, entrenador de fútbol, cree que el canterano tiene todavía mucho camino por delante para crecer. A sus 19 años, su techo todavía es difícil de dilucidar, por eso el club quiere atarlo con un contrato de larga duración. Ahora Mella deberá enfrentarse al fútbol de plata. “Hay que tener prudencia porque las categorías están para algo. Partiendo de la base de las condiciones que tiene técnico-tácticas, imagino que tendrá que pasar un período de aclimatación. Aunque en base a sus prestaciones, tiene mucho andado, la liga le irá bien por sus habilidades. Va a tener muchas posibilidades de hacer daño gracias a su velocidad”, analiza.

Aunque, en realidad, David Mella ha quemado etapas con tanta rapidez que parece difícil creer que necesite mucho tiempo para volver a hacerlo. “La Segunda es diferente, la mayoría de equipos buscan limitar el tiempo y el espacio y ahí tendrá mucho margen de mejora”, analiza Salgado, quien fija varios puntos en los que el de Espasande podrá progresar para convertirse en un futbolista todavía mejor: “Sobre todo en manejar perfiles en espacios reducidos y ser capaz de combinar rápido para aprovechar la velocidad que tiene, también de hacer y ejecutar todo a máximas revoluciones, sin perder precisión”. Además, cree que tendrá que acostumbrarse a jugar en “espacios más reducidos” de los que ha probado hasta ahora.

A nivel colectivo e individual, José Ángel Salgado cree que la Segunda tiene un gran nivel táctico, lo que provocará que el extremo zurdo no encuentre “tantas facilidades para enfrentar en uno contra uno con mucho espacio a la espalda del defensor”; situaciones que anteriormente encontró de forma habitual.

Además, cree que será importante una progresión en “el aspecto condicional”. No solo en lo físico en sí, sino también en la toma de decisiones para interpretar qué esfuerzos realizar y cómo llevarlos a cabo: “Deberá interpretar qué acciones tienen que mantenerse a máxima velocidad, cuáles no, aprender a manejar los ritmos de juego para no hacerlo todo a la misma velocidad… va a tener que leer esos esfuerzos y no podrá hacerlo todo al máximo o se agotará”. Aunque Peli reconoce que ya progresó mucho la campaña anterior en estos puntos.

David Mella se consagró como indiscutible en este 2024, donde el técnico José Ángel Salgado se sintió “muy sorprendido” por su evolución. Además de sumar cifras (anotó nueve goles), destaca el cambio de banda para jugar en la derecha y ganarse la titularidad. “Sobre todo por el marcado perfil zurdo que él es. Pero fue una gratísima sorpresa la capacidad que tuvo para adaptarse a jugar a pierna cambiada”. Y añade también en la fase final del campeonato, donde se vio a un Mella “que era capaz de aparecer por dentro, de jugar a distintas alturas, interpretar muy bien las espaldas de la línea que saltaba, para a partir de ahí buscar profundidad o buscar relación con los compañeros”.

Salgado cree que en el futuro veremos más a Mella explotar espacios interiores. “En el fútbol de ahora es necesario interiorizar que no es lo mismo jugar en el puesto, que desde el puesto. Interpretar cuándo puedes dar amplitud o cuándo ver los espacios que se generan dentro”. Y ahí, Mella, que continúa imparable, también ha dado un paso al frente, lo que a su vez le acerca más a portería rival y le convierte en un jugador más peligroso y completo.

Idiakez no podrá probar a sus cuatro jinetes

Las molestias físicas que arrastra Yeremay Hernández, quien se perderá el Teresa Herrera, provocan que Imanol Idiakez no vaya a poder probar juntos antes del inicio de temporada a Lucas, Soriano, Mella y el propio extremo canario. Una combinación con la que los aficionados sueñan, pero que necesitará tiempo y minutos para que todo encaje correctamente. José Ángel Salgado, no obstante, tiene claro que es un “bendito problema” para el técnico vasco: “Soy de la opinión que a todos los entrenadores les gustaría tener tanto buen jugador a tu disposición. Después está el contexto en el que tengas que englobarlos, pero creo que Idiakez va a manejar mucho en función del rival y los jugadores que tenga disponibles. La pretemporada está para eso, para ajustar conductas individuales y colectivas”. Apunta también que no es ni mucho menos un dilema porque ahí “no sobra nadie”.

Salgado cree que será fundamental, sobre todo, por “las variabilidades que te da” de cara a una temporada larga: “Es importante no ser tan previsible, tener ese tipo de jugadores, con distintas opciones, te permite ser menos predecible y poder manejar más contextos desde el punto de vista táctico”. Considera, también, que esto “enriquece al equipo” y será trabajo de Idiakez encajar todas las piezas para sacar el máximo partido de la brillantez de la que ahora dispone en el último tercio del campo. “Te permite tener más soluciones para contrarrestar al rival que si tienes solo un perfil muy marcado”, analiza.

Idiakez tendrá posibilidades muy distintas para una temporada que también será muy larga. “Yo lo veo, después entra en la labor del entrenador encajar y gestionar eso. Pero para eso estamos. Cualquier entrenador le gustaría tener ese problema”, finaliza su análisis. No obstante, las pruebas conjuntas de los cuatro atacantes tendrán que quedar para un partido oficial.

